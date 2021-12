Universidad de Chile coqueteó con la Primera B en la temporada 2021, toda vez que se salvara de todo peligro en los últimos 10 minutos del compromiso ante Unión La Calera, en donde iba perdiendo por 2-0 y, en una ráfaga de buen fútbol e imprecisiones caleranas, logró revertir el resultado y quedarse en primera división.

Diego Rivarola, ex ídolo y goleador de la U y actualmente asesor deportivo del conjunto azul, estuvo en ESPN hablando de lo que fue la campaña, en donde hizo una profunda autocrítica y aseguró que lo sucedido no puede volver a ocurrir en un club tan grande como la U.

“Todos los que estamos ahí tenemos que hacer una autocrítica y esto no puede volver a pasar. Un equipo como la U no puede volver a pasar por esto, por su historia y por su gente, nada más. Ni siquiera por los jugadores; ha pasado en todos los equipos y en todos los momentos que ha habido jugadores buenos, malos que han rendido o no han rendido, técnicos también. Pero por lo menos por la camiseta y por la gente, la U no puede volver a pasar por esto”, aseguró.

Luego, proyectó lo que se viene para la U de la mano de Luis Roggiero: “He hablado dos-tres veces con él, pero de cosas informales, no sentándonos con hoja y papel. Pero sí sé que se ha juntado con mucha gente del club. Él viene llegando, me parece una gran persona con un conocimiento amplio del fútbol”, dijo.

En la misma línea de Roggiero, aseguró que “Por supuesto que del fútbol chileno puede conocer mucho, pero le falta un asesoramiento de raíz por decirlo de una forma. Pero creo que hoy el momento de la U es de ordenarse, de restructurarse dentro de lo que hay y tomando buenas decisiones desde el minuto 1; técnico, jugadores. Ese es el camino me parece”, sentenció Gokú.