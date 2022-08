Universidad de Chile no da pie con bola en el Campeonato Nacional 2022, donde marcha en los últimos lugares y apenas tres puntos los separan de bajar por segunda vez en su rica y laureada historia a la Primera B.

Fuera de la cancha, en el ámbito dirigencial, la cosa no es mucho mejor: duros cuestionamientos para la gestión de Michael Clark por parte del mismo directorio de Azul Azul y el grueso de la parcialidad azul han hecho un ambiente difícil tanto para el plantel como para el plano administrativo de la U.

Ahora fue el turno de Roberto Nahum, director de Azul Azul designado por el Grupo Sartor, de sacar la voz con el diario El Mercurio para hablar de todo, en donde arrancó diciendo que el momento actual “No sé si es una crisis, pero estamos en una situación compleja deportiva, en lo deportivo fundamentalmente”.

La U no levanta cabeza en la cancha. | Foto: Agencia UNO

Al ser consultado por un quiebre en el directorio entre el Grupo Sartor y sus opositores, asegura que “No lo tengo tan claro, pese a que la Universidad levantó candidatura a Clark, pero eso no significa que el directorio esté quebrado”

“Yo no conocía a Michael, me invitaron a formar parte del directorio sabiendo mi trayectoria con la Universidad de Chile, como una muestra de mayor cercanía al Grupo Sartor con la universidad. Acepté la invitación como ahora acepté esta entrevista, porque mi objetivo es hacer saber que espero alguna explicación. Fui designado por Sartor, pero no pertenezco al grupo. Hasta ese momento no he visto nada que contrarie los principios de la universidad, pero como estoy escuchando y viendo publicaciones de prensa que manifiestan aprensiones y aparentes vínculos de ciertas personas…”, complementó.

Al ser consultad por las aprensiones de otros clubes y vínculos con representantes, responde: “Aprensiones y aparentes vínculos. Por eso le digo que estoy esperando explicaciones de Clark. Si uno no recibe explicaciones, pues tendré que pedirlas".

“Verificar que estas cosas… Pueden existir muchas situaciones aparentemente incorrectas por las que uno espera escuchar a la otra persona. No he visto ilegalidad, pero se publican que hay ilegalidades. Por eso espero explicaciones satisfactorias”, complementó en el cierre.