Universidad de Chile se juega la vida en cada partido y ganar se ha vuelto imperioso para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones y eliminar así el fantasma del descenso, situación que por el momento los lleva a vivir esta instancia por cuarta temporada consecutiva.

A eso añadir, que los universitarios vienen de tres caídas consecutivas y cuatro partidos sin poder ganar en el Campeonato Nacional, situación que tiene inquieto al técnico uruguayo Diego López, quien ha debido realizar verdaderos malabares para armar una oncena encuentro tras encuentro.

Si no son las lesiones, son las expulsiones y las acumulaciones de tarjetas amarillas con las que ha debido lidiar el estratega charrúa en sus primeros siete partidos al mando del banco laico y para su pesar, en el próximo cotejo ante Unión Española en Coquimbo, será la octava oportunidad en la cual El Memo tendrá que remecer el árbol producto que no contará con el suspendido Bastián Tapia y quizás realice algunas modificaciones pensando en dar un mejor funcionamiento al equipo.

En su primer partido ante General Velásquez por la ida de Copa Chile, los azules formaron con Campos Véliz; Navarrete, B.Tapia, I.Tapia y Castro; Ojeda, Mauricio Morales, Poblete, Aránguiz; Junior Fernandes Vitoria y Palacios. En la revancha ingresó desde el arranque Yonathan Andía por el juvenil Navarrete.



Ya en el inicio de la segunda rueda ante Unión La Calera, salieron el equipo titular Castro y Junior para dejar sus lugares a Marcelo Morales y Ronnie Fernández. En este partido sería expulsado el Chorri Palacios, quien dejaría su puesto al partido siguiente ante Deportes Antofagasta por Fernandes. A eso sumar que ante Los Pumas debutó como titular Nery Domínguez y por rendimiento salió del equipo Pablo Aránguiz cediendo el puesto a Darío Osorio.



Ante Ñublense en Valparáiso, López debió modificar la defensa tras la lesión que sufrio Bastían Tapia en la semana previa y su lugar sería ocupado por Ignacio Tapia. Siete días más tarde ya no serían del arranque también por molestias Mauricio Morales y Emmanuel Ojeda, Andia sancionado por protagonizar un hecho policial y Ronnie Fernández por acumulación de amarillas ingresando ahora desde el arranque Navarrete, Brun, Assadi y Aránguiz. En este cotejo se lesionó Nery Domínguez y el uruguayo Álvaro Brun fue expulsado.

Diego López no ha podido repetir una formación en la U (Agencia Uno)





Mientras que en el último partido, el Superclásico ante Colo Colo, no pudo contar ni con el ex Racing ni el ex Montevideo City Torque, a eso sumar modificaciones que hizo en el ataque. Tomaron estelaridad nuevamente Bastián Tapia (expulsado ante los albos y no estará este fin de semana), Emmanuel Ojeda y quien volvía luego de la suspensión, Cristián Palacios, saliendo Pablo Aránguiz.

ver también Goldberg se florea con la vuelta de Díaz y cuenta que se las rechazaba la dirigencia

Ahora ante los hispanos será la misma situación, donde Diego López tendrá que apelar al ingenio para dar con el once definitivo y que le pueda devolver los triunfos a un club muy venido a menos en lo deportivo.