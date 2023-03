Universidad de Chile carga con una cruz de dos décadas sin saber de victorias en el Estadio Monumental en el Superclásico del fútbol chileno. El cuadro azul, en realidad numérica, llega mucho mejor que el Cacique. Hasta el momento, el Romántico Viajero tiene 13 unidades, mientras que el cuadro albo llegó a los 10 puntos. Uno que espera que la U, al fin, dé el golpe en Macul es Rodrigo Goldberg. El Polaco dedicó largas palabras a este compromiso en la Radio Cooperativa.

El ex gerente deportivo de la institución aprovechó su editorial para realizar todo un discurso sobre su pensar respecto a este duelo, que, sin duda, tiene con mayor presión a la escuadra de Mauricio Pellegrino, que necesita dejar atrás los malos momentos.

"Los favoritismos, en particular, están anclados principalmente en la historia y en los largos años en que la U no puede ganar en el Monumental. Teorías hay muchas y no creo tener la capacidad de explicarlas. Lo cierto es que este domingo ambos llegan nivelados en su fondo de juego. Colo Colo no hizo nada brillante ante Magallanes, pero tiene un poder de juego que mete miedo. Volumen y profundidad resume una de las principales cualidades del juego de Gustavo Quinteros", expresó Goldberg.

Sobre el momento de la U, el Polaco fue directo a la vena y también entregó su opinion sobre qué hacer si darle chance al Kun Guerra, apostar por Palacios o los tres juntos. "Vienen en un buen momento, a pesar del empate ante Unión La Calera, el que se valora mucho. No empató con cualquier equipo, Pellegrino de a poco está encontrando cierta identidad y los jugadores la interpretan bien. Nuevamente la duda será Guerra o Palacios. Con Fernández en estado de gracia, la decisión pasará más por estilo que por fondo de juego", dijo.

Polaco Goldberg apuesta sus fichas a que la U puede revertir la historia (Agencia Uno)

Sin duda, el remate de toda la presentación de Goldberg sirve para que el equipo laico se motive y deje atrás esa presión que, muchas veces, los hace sucumbir ante el elenco del Cacique en la cancha David Arellano de Macul.

"El favoritismo claramente juega a favor del local. La historia que arrastra es una mochila que, de una u otra forma, se le endoza a los jugadores de la U, mucho de los que no han jugado este tipo de partidos. Una herencia no deseada, quizás injusta para ellos, pero que los pone a prueba. Los ojos estarán puestos una vez en ellos y en ver si la U es capaz o no de quebrar el rumbo a la historia, para lo que, curiosamente, debe dejar la historia de lado y concentrarse en la cancha. Fácil de decir, pero a veces impracticable. Este domingo lo veremos", terminó.