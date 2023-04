Tras varias temporadas peleando en la zona baja del Campeonato Nacional, ahora los ánimos en la Universidad de Chile parecen estar por las nubes. Y es que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino marcha en la segunda posición y están a solo una unidad del actual líder del fútbol chileno, Huachipato.

Tras la luchada victoria ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, algunos jugadores aprovecharon la instancia para juntarse en la casa de Matías Zaldivia y realizar un tremendo asado, al cual asistieron básicamente los argentinos del plantel, como: Leandro Fernández, Emmanuel Ojeda, Federico Mateos y un par de amigos más.

Zaldivia fue el anfitrión de un asado al que llegaron algunos jugadores azules | Foto: Instagram

Esta imagen fue compartida en las redes sociales de los distintos futbolistas y no pasó desapercibida en la conferencia de prensa en la antesala del Clásico Universitario ante la Universidad Católica, partido que se disputará en Concepción.

El primero en tomar la palabra fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien no titubeó y felicitó al zaguero central por el nivel del asado. "Por acá, Matías. ¿Lo puedo felicitar por el asado? Estuvo bueno", partió diciendo el comunicador del programa Pelota Parada y Todos Somos Ténicos.

Entre risas, Zaldivia no tardó en responderle. "Sí, bueno estuvo muy rico", dijo el ex Colo Colo. "Se veía bien en la foto por lo menos", dijo el profesional que cubre a la U para el canal deportivo.

El jugador que no pudo estar presente ante los Ruleteros por la tarjeta roja que le mostraron ante Audax Italiano no se quedó callado y sentenció con un: "En la foto no más".