El mundo azul está esperanzado de lo que está haciendo la escuadra que dirige Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile y muchos de sus hinchas, ya comienzan a ilusionarse de cara a lo que resta de Campeonato Nacional y poder celebrar el esquivo título número 19.

Si hasta el mundo del espectáculo está feliz y así lo demostró el reconocido actor Claudio Arredondo, fanático de la U, quien es recordado por su papel de Basilio Concha en la telenovela, Amores de Mercado, donde compartió rol con su colega Alvaro Rudolphy y su personaje de Pelluco, quien es comparado con el técnico laico, por su parecido físico.

Arredondo, dialogó con Bolavip y habló sobre lo que le ha parecido hasta el momento el desempeño de su equipo, más aún en la antesala del duelo ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional. Consultado sobre si cree que su club es candidato a la corona, el artista dijo que hay que ir con calma, pero valoró a uno de los refuerzos, con el cual se saca el sombrero.

"Hay que esperar. No es que sea una racha lo de la U, porque ya se ordenó, hay rendimientos consolidados como los de Casanova, Zaldivia, que me tapó la boca. No me molestaba que fuera del Colo, si no que era un riesgo de un tipo que traía una lesión larga y no jugaba. Pero se puso la camiseta y no le pesó. De los defensas, es el mejor", enfatizó el actor.

En relación a los atacantes que debiesen conformar la dupla de ataque, el actor no lo dudó y está en la misma sintonía que el entrenador. "Guerra y Fernández, aunque yo jugaría con Fuentealba. Es un cabro al que hay que dar espacio, todos dicen que 'el Chorri es el goleador del equipo', pero tiene cuatro ¿En cuántos partidos? No estás dejando a Larrivey en el banco", sentenció.

Conchita quiere el regreso de Joaquín Larrivey (Photosport)

Finalmente, siguió entregando argumentos para querer el regreso del Bati a la U. "A mi Joaquín no me gustaba mucho, pero me recordaba mucho al Palote Olivera, que levantaba la pata, le pegaba en la rodilla y era gol. Larrivey era como lo mismo, pero hacía goles. En este momento se extraña, sobre todo en la forma de jugar de Pellegrino que no es un equipo de ataque, si no ordenado, defensivamente. Para un esquema así, necesitas un equipo que se quede estancado en el área y no tenemos ese nueve. Hace falta", cerró Arredondo.