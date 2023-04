Lucas Assadi revela importante conversación con Mauricio Pellegrino: “Me dejó en claro que me tenía que esforzar”

Lucas Assadi está en un momento dulce con Universidad de Chile. El joven talento azul se ganó un puesto de titular en el equipo de Mauricio Pellegrino y ya lleva tres goles de manera consecutiva.

Por lo mismo, es que la irrupción del número 10 de la U solo le ha sumado al técnico argentino buenos réditos y espera por supuesto que sea así. Sin embargo, a Assadi le costó un tiempo poder ganarse el puesto en el equipo estelar, algo que también era comentado en el medio del motivo por el que era suplente.



En conversación con Pelota Parada de TNT Sports, el futbolista fue consultado sobre las reiterativas consultas que le hacían a Pellegrino en las conferencias de prensa sobre su inclusión en el once titular y si aquello le desagradaba. No obstante, fue el mismo Assadi quien reveló detalles de las conversaciones que mantenía con el trasandino.

El volante se ganó el puesto de titular en la U | Foto: Photosport

"Obviamente a uno le incomoda, sobretodo también por los compañeros, que por algo estaban jugando de titular y siguen jugando, más por eso me incomodaba, pero las respuestas del profe eran claras y yo se las entendía y también me las reflejaba durante los entrenamientos y las cosas que me decía en los entrenamientos", inició expresando el mediocentro.



Por lo mismo, es que también en la entrevista con TNT Sports, se le recalcó al formado en los azules que el ex DT de Vélez había explicado lo que debía hacer un jugador joven para estar en el primer equipo y ser titular.

"Sí, y él también me lo dejó en claro antes que le preguntaran. Le habían preguntado varias veces, pero me lo había dejado súper en claro antes de que tenía que esforzarme para entrar en el equipo y creo que eso hice. Entrenando calladito y dando el cien no más", concluyó Assadi.