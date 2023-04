Independiente de los dos triunfos consecutivos de Universidad de Chile ante Audax Italiano y Everton de Viña del Mar, no son pocos los que han aparecido a criticar el funcionamiento de los azules, básicamente por ser un equipo defensivo y que en ambos duelos, terminó pidiendo la hora.

De todas maneras, en La Cisterna se lo toman con mucha calma, sin apremios y en la medida que los buenos resultados se mantengan, el club gana en confianza y la tranquilidad para trabajar en la semana, como también, el nivel óptimo que se pretende alcanzar llegará tarde o temprano.

Es más, el defensor Matías Zaldivia salió al paso de estas críticas en relación a lo que se comenta y que tildan a la U de Mauricio Pellegrino como un cuadro muy conservador. "Preparamos un partido ante un rival (Everton) que manejaba muy bien la pelota, pero que sabíamos que si estábamos ordenados y le robábamos la pelota cerca de su arco, los podíamos lastimar y así fue. Todos los partidos tienen un plan", señaló el zaguero.

Zaldivia comentó también, las pretensiones que tienen como club en lo que respecta al juego y el objetivo para al menos, lograr bajar los decibeles de esas críticas, "sí estamos en la búsqueda de tener más posesión, ser un poco más protagonista, pero el rival también juega. Nosotros estamos formando un equipo que prácticamente es nuevo entonces hay que adecuarse a cada partido", afirmó el ex Arsenal de Sarandí.

Zaldivia volverá a la titularidad en la U en el Clásico Universitario (Photosport)

Estamos ilusionados como todos, pero a no confundirse

En relación a los objetivos y los anhelos para ersta temporada, el ex Colo Colo se lo toma con mesura y no quiere enredar al entorno de la U, pese al lugar en el que están en la tabla. "Es lindo verse allá arriba, estamos ilusionados como todos, pero a no confundirse. Es un grupo nuevo y nosotros debemos pensar en el objetivo que nos pusimos que es estar en zonas de copas", comentó.

A su vez, no escondió el hecho de poder pelear el título si es que siguen en la zona alta de la tabla de posiciones. "Si en las últimas fechas nos vemos allá arriba y cerca de pelear por el título, obviamente que estamos ilusionados como todos. Estamos en uno de los clubes más grandes del país y siempre hay que pelear por un título, pero tampoco hay que confundir el mensaje", señaló el central.

ver también Israel Poblete entrena normal y podrá estar ante la UC

Finalmente agregó que "venimos de años muy difíciles y estar allá arriba no es fácil, es parte de un proceso y cuando terminemos la primera fase, vayan pasando los partidos o cuando esté por terminar el torneo y si seguimos allá arriba, obvio tendremos la ilusión de pelear el campeonato", cerró Zaldivia.