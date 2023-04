Universidad de Chile visitará este domingo al Audax Italiano por el Campeonato Nacional, donde la atención estará puesta en Marcelo Díaz, por lo que pueda hacer con la camiseta verde en el estadio Bicentenario de La Florida.

El referente para muchos hinchas de la U se enfrentará por primera vez al club que lo vio nacer en el fútbol, por lo que será un encuentro especial.

Algo que saben muy bien en el camarín de Mauricio Pellegrino, donde también trabajan en un plan para neutralizar el juego y la salida de Carepato, que es fundamental en el juego de Audax Italiano.

"Sabemos que será complicado, es un equipo que juega bien con buenos jugadores y el sistema que juegan lo tienen aceitado. Sabemos que haciendo nuestro trabajo y lo que planifica el profe en la semana, tratando de evitar la salida limpia de Marcelo Díaz podemos hacerles daño para sacar el partido", comentó Federico Mateos.

En ese sentido, el volante destaca las condiciones que tiene el volante de Audax, por lo que llama a poner atención en su juego.

"La mejor forma de evitar su juego, sabemos que Díaz tiene muchas condiciones, pero tenemos que hacernos fuertes evitando que tengan la pelota. Lo importante es mostrar nuestro juego para sacar adelante el partido", precisó.

Si bien saben de la importancia de Díaz, asegura que el trabajo de la semana no ha estado sólo focalizado en defenderse de su juego.

"No, creo que hay que anular a todo el equipo no sólo a Diaz. Sabemos que cuando tiene la pelota saca diferencia por su capacidad mental, pero siendo un bloque cerrado compactos nos beneficia para estar más cerca y no darle el juego a ellos. Si les dejamos la cancha nos van a complicar pero la idea es ser protagonistas nosotros", finalizó.