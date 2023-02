Emmanuel Ojeda no es el típico argentino que llega a nuestras tierras con su cancherismo tradicional y verborrea desarrollada. No, el volante de Universidad de Chile es de pocas palabras, un tipo sencillo y la respuesta está en que no es porteño (Buenos Aires), nació en Goya, en la provincia de Corrientes.

El volante nos recibe en el Centro Deportivo Azul, tipo amable y cordial y que de entrada contesta cómo se vive este 2023 en la U, a diferencia de los malos resultados que vivió el año recién pasado.

"Bueno lo que ha cambiado, arrancamos un Año Nuevo de cero, con grandes expectativas. Se formó un buen equipo, un buen grupo, hay un vestuario muy bueno, un grupo muy unido; y bueno yo creo que a medida que van pasando los partidos se va se va notando eso", indicó.

Emmanuel Ojeda tiene mucha confianza en lo que pueda hacer la U

Pese al triunfo ante Magallanes, da la impresión que siguen siendo un equipo inseguro, uno ganado, uno perdido...

Bueno yo creo que es normal, estamos agarrando una nueva idea, vino un cuerpo técnico nuevo entonces nos estamos adaptando a la idea de juego que que nos propone. Hay grandes jugadores y, como te dije recién, a medida que van pasando los partidos se van notando cosas que vamos mejorando en la semana. Hacemos mucho hincapié, partido tras partido, en los rivales que vamos a enfrentar y nos adaptamos a la forma de jugar de ellos, sin perder lo que hacemos nosotros obviamente.

¿Está de acuerdo con la crítica que afirmó que Palestino los pasó por arriba?

No, yo no lo vi así de que no hayan pasado por arriba. Fue un partido parejo, le creamos muchas situaciones de go, en el primer tiempo tuvimos varias situaciones. Sí nos afectó un poco el gol porque fueron errores nuestros. Por eso creo que fue como un cachetazo, que no lo esperábamos. Llega un gol cuando no lo esperás y entonces es como un baldazo agua fría, pero no, en otros partidos no lo sentí así.

Tal como el equipo, usted también alterna buenas y malas

Sí bueno, son partidos, a veces uno puede andar mejor o peor, pero ahora me sentí bien ,me vengo sintiendo cómodo con el equipo. Hay un equipo que hace un gran esfuerzo dentro de la cancha ,entonces se nota y más allá del resultado el equipo siempre deja todo y y al final del partido se ve.

¿El problema de la U es sicólogico por lo que pasó en los años anteriores, la famosa mochila?

Quizás cuando llegué se notaba una tensión, ahora creo que al arrancar de cero de vuelta con otras expectativas no lo siento tan así. Si sabemos que es un equipo grande, es uno de los equipos más grande de Chile entonces, también eso es, no sé si un peso, pero es una responsabilidad. Y nada no, yo veo que el equipo está bien, que no trata de pensar en esa mochila que decís y que bueno, a medida que van pasando los partidos se va notando.

Digo porque este equipo no da vuelta un partido hace muchos meses, entonces da la sensación de que recibe un gol y se va abajo

Bueno, son situaciones de partido. No lo tenía tan presente eso que me decís, eh pero, bueno eso, no sé cómo explicarte, son situaciones de de partido.

¿Conocía a Mauricio Pellegrino?

Sí obviamente lo conocía. Nunca había tenido uns relación con él. Hablamos mucho, me da muchas indicaciones, me explica su forma de jugar y lo hace con todo el equipo. Acá los recibimos bien, tratamos de de apoyarlo y se ve dentro de la cancha eso que es mutuo.

Como dice el poeta Romai Ugarte ¿Para qué está Universidad de Chile?

La U este año está para muchas cosas. Está para salir de esa racha de cuatro años no muy buenos, vamos a apuntar a mejorar partido tras partido y estar en puesto de copas.

¿Está consciente de que los hinchas de la U miran de reojo el próximo Superclásico?

Sí, mucha gente que me saluda me habla de clásico. Sinceramente no trato de pensar puntualmente ahora en el clásico sino ir partido tras partido, que eso nos va a hacer llegar bien al clásico, o sea sumando la la mayor cantidad de minutos con otro equipos nos va a ser llegar mejor a ese partido