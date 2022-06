Emmanuel Ojeda y su rol en el mediocampo de la Universidad de Chile: "Diego López me pide que juegue a dos tiempos; quiere moverla rápido dentro del campo"

Emmanuel Ojeda es hasta ahora la gran novedad de la Universidad de Chile para enfrentar a General Velásquez por la tercera fase de la Copa Chile. El mediocampista argentino llegó desde Rosario Central y ya tendrá su primera prueba como refuerzo azul.

Y es que el futbolista de 24 años fue seguido durante seis meses por los dirigentes de Azul Azul y Diego López, entrenador del Romántico Viajero, y los dirigentes del elenco universitario confían en lo que pueda realizar el nacido en Goya, Argentina.

Ojeda se tomó un momento antes de su debut para conversar con el diario La Tercera sobre las peticiones del estratega charrúa a la hora de entrenar en el Centro Deportivo Azul.

“Hemos hecho muchos trabajos de transición, buscamos salidas rápidas, tener un equipo corto, donde vayan todos para adelante y todos para atrás. Debemos ser muy compactos y los jugadores debemos llegar y terminar las jugadas que iniciamos, para crear muchas situaciones de gol”, partió diciendo el único refuerzo de la U.

Ojeda tendrá la difícil misión de debutar esta tarde con la camiseta de la U | Foto: Universidad de Chile

“Todavía no hemos tenido una charla intensa. Solo lo del día, algunas indicaciones en el entrenamiento. No a mí, sino al bloque que conforma el mediocampo. Nos pide que juguemos a dos tiempos, que llevemos la pelota de un costado a otro, quiere moverla rápido dentro del campo”, añadió.

ver también Ojeda revela cómo han sido sus primeros días en la U

Para finalizar, el ex centrocampista de los Canallas recalcó que a la U “le puedo dar salida. Lo que me pide el técnico es jugar a dos toques, dar la vuelta rápido, correr hacia adelante, marcar, ayudar. Me gusta tener la pelota y conectarme con mis compañeros", cerró.