Universidad de Chile sumó su primer refuerzo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional y la Copa Chile: el volante argentino Emmanuel Ojeda, que viene de Rosario Central y por el que los azules pagaron 400.000 dólares por el 50% de su pase.

El mediocampista llegó a nuestro país cerca de la una de la mañana de este miércoles y se integrará inmediatamente a la intertemporada que dirige el nuevo entrenador de la U, Luis Diego López en el Centro Deportivo Azul

"Estoy muy contento, muy feliz de llegar a un club tan grande como éste", le confesó el trasandino a los periodistas que llegaron al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez capeando el frío.

Ojeda agregó que "es un desafío lindo y estoy dispuesto a afrontar lo que se venga, lo mejor para el equipo".

Emmanuel Ojeda ya está en Chile para sumarse a la U (Getty Images)

Igualmente el ex Rosario Central le hizo un especial pedido a la prensa presente: "Después de firmar hablamos, no he hablado con nadie todavía, no tuve la posibilidad".

Cuando ya se retiraba rumbo a un hotel del sector oriente de la capital, Ojeda dejó en claro que "un equipo grande me motiva mucho"