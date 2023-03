Esteban Valencia también pide a Lucas Assadi como titular en la U: "No hay que ser ciego para decir que el otro día jugó 20 minutos y cambió el partido"

La Universidad de Chile acumula seis partidos invictos, pero desde hace 3 encuentros que no sabe de victorias, situación que tiene a los hinchas preocupados. Y es que lo azules tuvieron la posibilidad ante Deportes Copiapó de meterle presión a Huachipato, actual líder del Campeonato Nacional, pero solamente terminaron llevándose un punto del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El Romántico Viajero no contó con grandes oportunidades para abrir el marcador, pero el ingresó de Lucas Assadi en los minutos finales del cotejo hizo que el cuadro bullanguero tomara un segundo aire y creó un par de ocasiones para pudieron haber terminado en gol.

Assadi sigue trabajando para quedarse con un puesto de titular | Foto: Univeridad de Chile

Si hay alguien que conoce de cerca a Assadi es Esteban "Huevo" Valencia, ex DT azul del primer equipo y de las juveniles, el cual en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa le pidió a Mauricio Pellegrino que ponga al oriundo de Puente Alto desde el arranque.

"Muchos nos preguntamos la poca oportunidades que está teniendo Lucas Assadi. Humildemente, si hay alguien que los conoce es uno y no creo que sea un tipo problemático, por el contrario, son chicos que agachan la cabeza, van entrenan y se esfuerzan", afirmó el exmediocampista azul.

"No lo veo como un tema extrafutbolístico, sino como que no está encajando en lo que está proponiendo el entrenador y eso ha ido en desmedro de su continuidad. No hay que ser ciegos para decir que el otro día jugó 20 minutos y cambió el partido", concluyó el Huevo.

En esta temporada, el jugador de 19 años ha estado presente en 6 de 9 partidos posibles, en los cuales ha ingresado en su totalidad desde el banco de suplentes.