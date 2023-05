El exvolante de Universidad de Chile, Martín Tincho Gálvez, no dudó a la hora de elegir entre Lucas Passerini y Cecilio Waterman para que uno llegue al Romántico Viajero en el segundo semestre.

Ex 10 de Universidad de Chile elige a Cecilio Waterman por sobre Lucas Passerini para que llegue a la U: "Tiene más condiciones, es feo y daría miedo"

En el norte de nuestro país, la Universidad de Chile se prepara para lo que será el vital encuentro ante Cobresal por el Campeonato Nacional, pero los dirigentes de Azul Azul ya comienzan a pensar en lo que será el mercado de fichajes de cara al segundo semestre.

Y es que en el Romántico Viajero no están para nada conformes con el nivel ofensivo del equipo y de la falta de referentes de área cuando las cosas se complican, por lo que según pudo averiguar Bolavip Chile es que hay dos jugadores que estarían en la carpeta de Manuel Mayo, gerente deportivo del elenco universitario, y son: Lucas Passerini y Cecilio Watermann.

En la U ya comienzan a pensar en los refuerzos | Foto: Photosport

Ante esta situación, el ex jugador ochentero de la U, Martín "Tincho" Gálvez, conversó con nuestro sitio y se refirió a la posibilidad de ver a un centrodelantero "tanque" en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

"Son dos atacantes profundos, fuertes y difíciles de controlar. Entre los dos me gusta más Cecilio Watermann que Lucas Passerini porque tiene más condiciones, más atributos, es feo y daría miedo, por lo que le haría bien a la U", apuntó el exvolante azul.

Pero, el ex 10 de la U dejó en claro que "hay que considerar que estos jugadores jugando en equipos chicos con rivales que no se defienden como contra la U no van a tener los mismos espacios y posibilidades, a la U se le exige atacar entonces es más complicado como delantero en la U que en otros equipos".

"Yo creo que uno de los dos tendrá alguien cerca para aprovechar los pivoteos y estar atento a lo que busque la ola, entonces el esquema debería tener un 10 que ande cerca u otro atacante que pueda tomar esos rebotes que dejen estos delanteros", sentenció.