Mariano Messera, ex DT de Gimnasia, conversó con AS Chile sobre Brahian Alemán y se dio el tiempo de comparar su juego con el de un destacado seleccionado argentino.

Ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata analiza el juego de Brahian Alemán, posible refuerzo de la U

El mercado de pases del fútbol chileno no para y en Universidad de Chile buscan raudamente cerrar el entrenador que estará a cargo del club universitario de cara a la próxima temporada, para así también ir abrochando los diferentes nombres de futbolistas que tienen en carpeta en Azul Azul.

Uno de los que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es del uruguayo Brahian Alemán, volante con el cual la dirigencia de la U ha tenido conversaciones, pero lo cierto es que los azules todavía no han enviado una oferta a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club dueño de su pase.

Alemán es una de las figuras del cuadro de La Plata | Foto: Getty Images

Pero si hay alguien que conoce de cerca el trabajo realizado por el volante charrúa en el "Lobo" es Mariano Messera, ex futbolista argentino, quien tuvo que hacerse cargo del cuadro argentino tras la lamentable muerte de Diego Armando Maradona y fue en conversación con AS Chile que el ex centrocampista trasandino alzó la voz sobre las cualidades de Alemán.

"Es un gran jugador, muy técnico y siempre se brindó por el equipo. Es de esos que cuando está bien, el equipo lo siente; y cuando tiene un partido de los no buenos, también. Es temperamental, con carácter y le gustan los desafíos", indicó el adiestrador nacido en Posadas, Argentina.

"Es técnico, inteligente, tiene una pegada tremenda y una visión muy buena de cancha... Una de sus fortalezas es su pierna zurda magnífica que tiene, la pegada en pelota parada o incluso en movimiento, los pases en profundidad a los compañeros. Es de los que nunca se esconden. Puede jugar bien o mal, pero siempre queriendo y pidiendo la pelota, tratando de ser manija y conductor del equipo. Un jugador importante", agregó.

"Él es, por sus características, es un enganche. Es un mediapunta y puede jugar con diferentes sistemas tácticos. Con nosotros ha jugado mucho arrancando por derecha, para tener el perfil y enganchar hacia adentro...O como un volante arrancando por la derecha, sin hacer el carril o siendo carrilero. Un estilo Di María con lo que hace en la selección, arrancando por derecha, enganchando hacia el medio para su perfil y tener la cancha a su favor. Creo que él necesita estar en contacto con la pelota, libre, suelto, cerca del área, porque tiene pegada, la facilidad de sacarse un jugador de encima y habilitar", sentenció el DT que se encuentra sin club.