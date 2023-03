Ex Universidad de Chile ni ahí con que su hijo juegue en Deportes Copiapó: "Lo adoro, pero quiero que gane la U"

Universidad de Chile se trasladará hasta Valparaíso para enfrentar a Deportes Copiapó, partido válido por la fecha 9 del Campeonato Nacional, en la cual el Romántico Viajero intentará no perder terreno ante el líder Universidad Católica, mientras que los de Héctor Almandoz quieren salir del fondo de la tabla de posiciones.

Si hay un jugador que vivirá un partido especial es Felipe Reynero, actual atacante del cuadro del norte de nuestro país, quien es hijo del recordado futbolista Roberto Reynero, ex defensor azul, por lo que el futbolista de 34 años espera con ansias que llegue el domingo para disputar este importante compromiso.

Reynero ya sabe lo que es convertirle goles a la U | Foto: Agencia Uno

Por su parte, el Principe, como le apodaban al ex capitan de la U, contestó el llamado de Bolavip Chile y tuvo palabras para este trascendental encuentro entre los azules y el León de Atacama.

"En Copiapó juega mi hijo donde no le ha ido muy bien y espero que realmente este fin de semana gane la U. Ahora que mi hijo juegue bien o juegue mal, da lo mismo. Él sabe que se está jugando su titularidad y pienso yo que muchas veces me ha castigado haciéndole goles a la U y me tapa la boca (risas)", apuntó.

Agregando que "mi hijo no tuvo una buena campaña en Ñublense y ahora en Copiapó la anda buscando, pienso yo que este fin de semana será un partido interesante para verlo".

"Yo solo quiero que él ande bien no más y juegue a lo que sabe jugar, pero que no haga los dos goles que le hizo por Cobresal (risas)", remató Reynero.