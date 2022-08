Ex delantero de Universidad de Chile que la dejaba chica en el área sueña con poder dirigir a los azules: "Sería maravilloso, pero todo lleva un proceso"

El ex delantero de Universidad de Chile -y que tuvo un gran paso por los azules-, Juan Manuel Olivera, se encuentra actualmente dirigiendo a la Sub 20 de Peñarol en Uruguay y no escondió su deseo de ir quemando etapas para, algún día, dirigir al Romántico Viajero.