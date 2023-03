Ex jugador azul y el recuerdo que atesora del amistoso de Universidad de Chile ante River Plate: "Cambié la camiseta con el Muñeco Gallardo"

Este sábado, River Plate y Universidad de Chile disputarán un duelo amistoso en la ciudad de Salta a las 20 horas, instancia que es propicia debido a la fecha FIFA reinante y que desde luego, sirve para al menos mantenerse en competencia de cara a los próximos desafíos.

Pero de inmediato a la memoria se viene aquella jornada del domingo 6 de octubre de 1996 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, cuando al igual que ahora, tampoco hubo fecha del campeonato nacional, porque La Roja se alistaba para jugar ante Paraguay (al igual que ahora), pero en Asunción por las eliminatorias rumbo a Francia.

Es por eso, que la U aprovechó la instancia de cruzar la cordillera y enfrentarse al conjunto millonario que de todas maneras fue con varias de sus figuras y los azules con Miguel Ángel Russo en el banco, apelaron a varios juveniles, en aquella ocasión.

Uno de ellos fue Cristian Leiva, cadete azul que por aquel entonces se elevaba por los 20 años y había debutado esa temporada. No sumó muchos minutos, pero sí al menos se dio maña para arrancar de titular en aquel compromiso con la número 24 en la espalda.

El Flaco conversó con Bolavip Chile sobre ese encuentro y trajo a la memoria varios episodios de aquellla noche, "lindo recuerdo. Una época en la que éramos jóvenes y veníamos de jugar la Copa Libertadores. En ese tiempo, yo era de los juveniles que ya habían debutado en el primer equipo. Fue un lindo partido donde ambos equipos jugaron con lo mejor que tenían", rememoró el ex técnico.

De todas maneras, recordó algo muy especial y el principal tesoro que hasta el día de hoy la tiene guardada, "Todavía tengo la camiseta del Muñeco (Marcelo) Gallardo que cambié con él. Afortunadamente ganamos, fue un lindo partido que me sirvió para poder mostrarme, es lo útil de estos partidos", comentó Leiva.

Otro episodio particular fue sobre a quien no tuvo que dejar ni a sol ni a sombra en aquel compromiso, "me tocó marcar al Jardinero Julio Cruz que después se fue al Inter. A él lo expulsaron, lo marcamos harto, le dimos duro hasta que en una reaccionó y le mostraron la roja. Recuerdos que son del pasado, pero que siguen vivos", finalizó el Flaco Leiva.

Resultado final de dos goles a cero con ambas anotaciones de Rodrigo Goldberg que si bien no fue una revancha por lo de la Copa Libertadores meses antes, pero al menos sirvió para dimensionar el buen equipo que por esos tiempos ostentaba la Universidad de Chile.