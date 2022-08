A tan solo un día del Clásico universitario, en Universidad de Chile tiene muy pocas cosas que resolver en relación al equipo para enfrentar a la Católica. Diego López recupera a algunos lesionados y ya el equipo está casi seguro. Pero un ex central azul, quiere y cree que la U debe ir con todo ante los cruzados.

Ex jugador de Universidad de Chile a lo kamikaze con la U de Diego López para el Clásico Universitario: "Jugaría con línea de tres defensiva, la U tiene que proponer y no especular"

No queda nada para la edición 195 del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica de este sábado a las 15:45 horas y que se disputará en el Estadio Nacional y hoy ambas escuadras tendrán su último entrenamiento.

Pero el partido ya se comienza a jugar con mucha anticipación, por donde pasarán las claves, qué deben hacer uno y otro equipo para contrarrestar al rival y quienes están llamados a ser las figuras del compromiso.

Uno de ellos es Juan González. El ex defensor azul conversó con el programa Redgol en La Clave y comentó algunas situaciones que debiese llevar a cabo el técnico Diego López para que la U pueda encontrar la victoria a sabiendas que el rival es de peso. Sobre como debiese jugar el cuadro laico en defensa, González fue claro y que él buscaría algunas modificaciones en lo táctico y no solo para este partido, si no también para lo que viene.



"Yo variaría un poco la línea de cuatro en la U, corriendo todos los riesgos que correspondan. Haría un cambio drástico y jugaría con línes de tres en defensa, con cuatro volantes o el 1-3-4-1-2 , variaría un poco el sistema porque cuando estén los jugadores recuperados, pero en este momento es difícil cambiar porque están los jugadores justos".

¿Y cómo contrarrestar el poderío de la UC sobre todo por la derecha de su ataque? Según González, es necesario tener un bloque que permita frenar las embestidas de Isla y Fuenzalida, pero nunca dejar de pensar en el arco oponente. "Creo que el fuerte de Universidad Católica es por donde está Isla, Fuenzalida y que puede aparecer Aued para hacer la triangulación y es lo que la U tendrá que hacer, minimizar el poderío ofensivo que tiene la Católica por ese costado sin dejar de buscar la portería rival, Creo que hoy por hoy Universidad de Chile tiene que proponer y no especular.





Además, tuvo palabras para los jóvenes valores que han asomado en la U, en específico la irrupción de Darío Osorio. " Tuve la oportunidad de trabajar cinco años y logré trabajar con ellos, con Darío (Osorio), Lucas (Assadi), con Agustín (Arce Melli) , los conozco y sí es verdad que poseen características distintas. Lo que está mostrando Darío es sumamente gratificante para él, un chico muy humilde que siempre ha querido tener la posibilidad de llegar al fútbol profesional y lo está haciendo de buena manera y son los jugadores distintos que hoy tiene la U y se están llevando el peso de la campaña. Darío sí es un jugador a considerar y no me extrañaría que se pegara un salto pronto, está cumpliendo un sueño", Aseguró el Diablo.

Finalmente y en su labor como defensa, se le consultó ¿Cómo anular a Zampedri? Teniendo más ganas que el rival, siendo protagonista y teniendo un rendimiento óptimo, señaló Juan González para terminar con algunos conceptos sobre Fabián Orellana, su ex compañero en Audax Italiano y ahora valor de la Católica. "Es un jugador desequilibrante, lo tuve de compañero y era un jugador que hacía diferencias en el último cuarto de cancha. No ha tenido continuidad, pero puede desequilibrar si le das los espacios".