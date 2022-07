Ex jugador de Universidad de Chile realiza una dura autocrítica y orienta a Darío Osorio: "Yo no tuve la madurez, me mandé muchas cag..."

Sebastián Leyton retornó a nuestro país tras su paso por Deportivo Cali, donde compartió con Rafael Dudamel, quien fue que lo llevó a jugar en Colombia. Ahora, el futbolista curicano se pondrá la camiseta de Unión Española para afrontar la segunda parte del Campeonato Nacional.

Leyton realizó todas su divisiones inferiores en la Universidad de Chile y pudo debutar en el equipo de sus amores de la mano de Jorge Sampaoli, cuando el DT trasandino lo hizo reemplazar a Charles Aránguiz.Pero pese a jugar poco en dicho torneo, estuvo en el plantel para levantar el título de la recordada Copa Sudamericana 2011.

Pero no todo es color de rosa. El jugador de 29 años conversó con Radio Futuro acerca de su paso por el Romántico Viajero y realizó un fuerte mea culpa.

"He sido autocrítico desde cuando salí en la “U”, desde que era joven. En buen chileno me mandé muchas cagadas (sic), he sido muy crítico y he madurado para ser constante en los equipos”, comenzó diciendo el centrocampista.

Leyton disputó 12 partidos con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "cuando estaba en la Universidad de Chile estaba muy bien considerado, que es lo que le pasa ahora a Osorio (Darío Osorio). La verdad es que yo no tuve la madurez ni el entorno, fui yo el que me mandé las cagadas“.

"Ahora que estoy más grande lo analizo y le doy mi experiencia a los más jóvenes. Que se cuiden y traten de no hacer lo que hice yo para que no den la vuelta larga“, sentenció el ex Deportes La Serena.