Eduardo Morante fue uno de los refuerzos que no logró convencer en Universidad de Chile durante el proceso de Jorge Sampaoli. El defensor ecuatoriano pasó sin mayor gloria con la camiseta bullanguera, en la cual vivió duros momentos en su paso por la institución.

Universidad de Chile fue su único paso por el fútbol extranjero y a pesar de que se convirtió en uno de los refuerzos más caros de aquel momento, el zaguero central contó los dificiles momentos que pasaron y mancharon, en cierta medida, su carrera deportiva.

El futbolista conversó con Studio Fútbol en la cual contó las problemáticas decisiones que no lo hicieron rendir de buena manera por ciertos equipos a lo largo de su carrera. “No me cuidaba mucho, lo juro. Me gustaba mucho la noche, el alcohol, las mujeres. Eso me apartó mucho en el fútbol. Senté cabeza cuando fui a Mushuc Runa. Ahí las piernas no me respondían”.

Pero eso no fue todo, debido a que además contempló que “Era extremadamente flaco y con lo que ganaba compraba suplementos. Los consumía en exceso. Tomaba mucha creatina y eso retiene líquido”.

Eduardo Morante defendiendo la camiseta de Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

Finalmente, sentenció señalando que “Durante 2012, comencé a tener problemas y me empecé a romper las piernas. No me alimentaba bien y me jodía la vida. Cuando intenté sentar cabeza, el cuerpo no me respondía”.

Eduardo Morante disputó solo dos partidos con la camiseta de Universidad de Chile en el año 2012 con Jorge Sampaoli, donde dentro de su bajo rendimiento y lesiones culminaron su carrera saliendo del club bullanguero.