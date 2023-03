Este domingo a las 18:00 en el estadio Monumental se jugará una nueva versión del Superclásico donde los azules tienen once confirmado para enfrentarse a Colo Colo.

En ofensiva el entrenador Mauricio Pellegrino prefirió confirmar a la dupla de ataque que vienen jugando, es decir Nicolás Guerra con Leandro Fernández, algo que es entendible según el entrenador Raúl Toro.

"Nicolás Guerra me ha gustado, hace la tarea fea en la U, trata de controlar, aguanta la pelota, lo he visto bien, pero no sé cómo está Palacios, entonces le doy la derecha al técnico porque es el que sabe más", indicó.

Raúl Toro explica la titularidad de Nicolás Guerra en la U (Archivo)

De igual forma el ex Audax Italiano le pone fichitas al Chorri, atacante que verá el encuento desde el banco esperando una oportunidad.

"Ahora debo reconocer que si ambos están en igualdad de condiciones físicas, yo me quedó con Palacios, por la experiencia, por ser el goleador de la U y por muchas cosas", aseguró.

Raúl Toro mira el vaso medio lleno en todo caso. "En el fondo, lo bueno que tiene la U, es que el entrenador tiene recambio, porque si no está Guerra, está Palacios y vaya que es importante, y si no está Ojeda, está Domínguez, y en ese sentido hay que estar tranquilo", cerró.