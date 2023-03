Universidad de Chile buscará esta noche en el Estadio Santa Laura estirar su racha triunfadora a cuatro partidos, situación inédita en los últimos años para la U y una que los catapultaría a la cima de la tabla de posiciones a la espera de que se complete la fecha.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sin duda que está atravesando un momento dulce que no veía hace varias temporadas y, por eso, buscarán esta noche seguir con el buen juego exhibido ante Curicó Unido y consolidarse como un candidato serio al título.

En medio de la racha azul, el histórico entrenador del fútbol chileno, Raúl Toro, analizó junto a Bolavip lo que fue la adaptación de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile y cómo deben operar de aquí en adelante.

Toro le dio dedido para arriba a Pellegrino en la U. | Foto: Agencia UNO

“La U lleva seis partidos más un par de amistosos, pero le ha costado mucho más porque el técnico Pellegrino no conocía mucho el ambiente ni los jugadores. Es un mérito por supuesto y es lo que uno como director técnico siempre cree que tiene que pasar y tener fe de que va salir, que le van a entender”, confidenció.

Toro le pide a la U no hablar nada del Superclásico: “Los porrazos son más fuertes cuando uno empieza a hablar antes de y no juega el partido. Los clásicos siempre van a ser muy apretados y se definen por un error o una virtud, pero uno no puede, es una falta de respeto hablar de que van a ganar”.

“Tienen que tener tranquilidad, la U tiene que ir paso a paso. Va bien hasta el momento y los jugadores han entendido lo que quiere el técnico. Vi muy buenos movimientos ofensivos en el último partido”, complementó en el cierre.