El ex mandamás de Azul Azul celebró que la U no bajara a la B por segunda vez en su historia, pero hizo hincapié en que se necesita un cambio radical para no volver a pasar por lo mismo en el futuro.

Universidad de Chile vivió una de sus peores temporadas en la historia del club, en donde estuvo a escasos minutos de repetir lo hecho en 1989 y jugar, por segunda vez en su historia, en la segunda categoría del fútbol chileno.

El elenco dirigido por Cristián Romero caía por 2-0 ante Unión La Calera y parecía una derrota irremontable, hasta que en los últimos minutos apareció el amor propio de los jugadores de la U y remontaron de manera épica el resultado en diez minutos para firmar su permanencia en la primera división.

Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul en uno de los periodos más gloriosos de la institución que los dejó como campeones de la Copa Sudamericana 2011 y un inédito tricampeonato en la historia azul, tuvo palabras para lo hecho por la U e hizo un crudo análisis del actual momento en un video que subió a sus redes sociales.

“Los hinchas de la U pasamos por una tarde tremenda de emociones. Nos sentimos de segunda división por un buen rato y al final nuestros jugadores recordaron lo que es vestir la camiseta de la U y le pasaron por encima a nuestro rival y celebramos como corresponde”, comenzó diciendo.

El ex mandamás tuvo palabras de crítica también: “Esta celebración no puede ocultar que la U viene de tumbo en tumbo hace mucho tiempo, la U llegó a esta circunstancia después de una campaña realmente horrorosa. Aquí se requiere cirugía mayor, aquí hay que esperar a que se enfríen los ánimos, tener la cabeza tranquila y tomar decisiones, no podemos volver a pasar por esto nunca más, nuestra hinchada no se lo merece”, sentenció.