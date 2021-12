El ex presidente azul recordó la anécdota con su padre luego de alcanzar el título continental con la U.

Universidad de Chile está celebrando los 10 años de la obtención de la Copa Sudamericana. El club azul logró el título internacional de un club chileno en el año 2011 y este 14 de diciembre se conmemora aquel histórico logro.

Federico Valdés, presidente de la U en ese momento, tuvo un especial recuerdo luego de que los universitarios alcanzaran las gloria. El ex mandamás laico sufrió la pérdida de su padre durante ese año, precisamente dos semanas después del hito y se emocionó en el programa TNT Data Sports al expresar esos momentos junto a su padre.

“En lo personal fue mucho más que eso, porque antes de ser presidente de la U, fui hincha de niño. Mi padre me hizo hincha y me llevó a ver a la U desde que fui capaz de caminar y por lo tanto hay una historia personal muy fuerte detrás. Se le suma que mi padre estaba gravemente enfermo. De hecho, murió 15 días después de la final", comenzó explicando.

"Estaba bien deteriorado, tenía un cáncer terminal que lo estaba devorando y lo llamé ese día en la mañana. Le dije ‘no es necesario que vayas al estadio’ y él me respondió “he esperado toda la vida para ver este partido” y fue, por última vez. Hablé con mis hijos, les pedí que lo protegieran físicamente, que se pusieran alrededor de él, que no fueran a saltarle encima porque no estaba en condiciones, estaba realmente muy mal y vio como la U, el equipo de su vida, se coronó como el mejor equipo de América. Una cosa preciosa”, agregó Valdés.

"El día que le ganamos a Cobreloa, le llevé la copa a la clínica y lo notable es que después de eso le dieron el alta para que se fuera a morir a su casa. Pero me tomé una foto con él en la clínica, se puso la camiseta de la U, con la Copa Sudamericana, sujetándola entre los dos. En realidad la sujete yo no más, porque él no estaba en condiciones de sostener nada y esa tarde le dieron el alta", agregó.

Finalmente, contó como fueron las últimas horas en vida de su padre, donde detalló aquel día y lo que conversaron previo al triste deceso. "Vio a la U campeona del torneo Clausura 2011. Hablamos con sus hermanos, incluso dos que vivían fuera de Chile vinieron a verlo porque su cumpleaños era dos días después y ese fue el último partido que vio por televisión. Hablamos por teléfono esa noche, yo manejando hacia el Hotel Intercontinental y hablamos de fútbol, no de su salud. Al día siguiente en la mañana volvimos a hablar y de nuevo su preocupación era quién se iba o llegaba, como se reforzaba la U y a la 1 de la tarde falleció", comentó el ex presidente.

"Se llevó la alegría más grande, lo que la U no había conseguido en su vida lo obtuvo en ese último año. Cuando nosotros supimos su diagnóstico en octubre del 2010 y el final de ese la U fue a los tumbos. Yo pensé, pero que pena que mi padre se morirá sin ver a la U campeona de nuevo y le tocó tres veces. Y como me dijo ese día en la mañana: ‘Hijo, he esperado toda la vida para ver este partido”, cerró.