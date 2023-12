En medio del recuerdo al cumplirse doce años de la obtención de la Copa Sudamericana, el ex Presidente de Universidad de Chile, Federico Valdés, se dio el tiempo para conversar del presente del cuadro estudiantil.

En diálogo con Los Tenores de Radio ADN, Valdés no dudó en hacer un repaso de lo que vivió como hincha y el análisis que hace producto de la campaña que realizó la U durante la temporada 2023.

El ex timonel se mostró decepcionado y concluye que lo realizado este año fue malo. “Bien pobre el consuelo de no haber pasado susto. La campaña objetivamente fue mala y estamos muy lejos de lo que la U debe estar. La U ha tenido muchos buenos equipos y hoy estamos muy lejos de eso”, sentenció el ex dirigente.

Sobre si siente que al equipo le hicieron falta refuerzos a mitad de año, el empresario siente que sí hicieron falta, aunque eso no explica en su totalidad que el equipo iba a mejorar o no.

2Yo no conozco la interna del plantel, no se qué es lo que pasa ahí, pero el rendimiento de la segunda rueda e incluso sin refuerzos, es realmente preocupante. No es un equipo contundente que le permita mantener resultados, ante Cobresal la U tenía el partido y sin duda, un par de refuerzos hubiesen ayudado, pero la no llegada de ellos, no explica el por qué la U sacó tan pocos puntos”, afirmó Valdés.

Federico Valdés evalúa a los dirigentes y a Mauricio Pellegrino

Consultado sobre el rol de los presidentes en momentos de crisis, Federico Valdés sostiene que es necesario salir a tomar siempre una postura comunicacional y explicar lo que está pasando, porque aquello calma los jugadores, cuerpo técnico e hinchas, pero que no es una ley que deba ser así, necesariamente.

“No todos los dirigentes deben ser iguales, pero hay ciertos momentos en que sí hay que salir a hablar. Cuando la cosa anda mal, es el rol salir a hacerlo y llevarse la presión de quienes no tienen que llevarse esa presión, que son los jugadores. Lo mio fue personal, tomé ese rol y no todos están obligados a hacerlo”, aclaró el ex presidente azul.

Además, tuvo conceptos para el técnico saliente, Mauricio Pellegrino. “Tengo la impresión que él es una excelente persona, pero nunca le encontró la vuelta al equipo. Tuvo dos partidos buenos, ambos ante Universidad Católica, pero en la segunda rueda no recuerdo ni una vez en que haya dicho ‘este equipo tiene un fondo de juego, sabe lo que está haciendo, sabe cómo resistir la diferencia de un gol’, a la defensa le entraban por todos lados”, manifestó.

Sin embargo, fue tajante para señalar que los errores de cancha, pasaron netamente por el argentino. “A mi juicio, eso es responsabilidad del técnico“, enfatizó.

Valdés celebrando en el bus descapotable junto a Vargas, Rivarola y Rojas (Archivo)

Valdés: “No conozco a Álvarez”

Con plena sinceridad, el dirigente campeón de Copa Sudamericana en 2011, reconoció no saber mucho del trabajo del entrenador de Huachipato, Gustavo Álvarez.

“A Gustavo Álvarez lo vi en dos partidos, ambos contra la U. No seguí mucho su campaña, en verdad. A lo mejor es un técnico espectacular, pero que se entienda bien, hay técnicos y jugadores que brillan, pero llegan a equipos grandes y no les resulta“, cerró Federico Valdés.