Luego de dos tropiezos consecutivos, el último ante Palestino cayendo por la cuenta mínima, ha dejado mucha incertidumbre en Universidad de Chile y puntualmente, pensando y analizando para qué están los azules en el Campeonato Nacional.

Por tal razón, Bolavip Chile conversó con el ex presidente de la U, Federico Valdés, para hablar sobre el presente del cuadro laico y sus proyecciones de aquí a final de la competencia.

Valdés fue consultado respecto a si él ve a los universitarios, peleando la opción de alcanzar una nueva estrella. El ex timonel fue claro y le ve cero chances a su equipo de pelear por la corona. “Yo no veo a la U peleando por el título, me da esa impresión y es una opinión de hincha. La verdad, es que todavía no me convence”, aseveró.

¿En qué se justifica para creer aquello? pues bien, el empresario sostiene que la razón principal es la falta de un fondo futbolístico, algo que los equipos que ganan sí tienen.

“La evidencia es que el equipo todavía no tiene una forma de juego, los partidos de la semana pasada fueron bastante pobres. Cualquier equipo puede jugar buenos partidos, los equipos que pelean el título son más consistentes, es decir que pueden ganar muchos partidos y no es el caso de la U”, afirmó Valdés.

Además, mantiene la esperanza en que se revierta la decisión de la dirigencia de no traer refuerzos. Si es que llegase alguno, para el ex presidente la cosa es clara y debe llegar alguien con vocación ofensiva.

El ex presidente ve casi imposible que la U pelee por el título (Photosport)

“Yo quiero que llegue alguien que dispare al arco, porque no lo tenemos en este momento. De repente un delantero que tenga la vocación de pegarle al arco, aunque no lo haga bien todas las veces o un volante que habilite bien. Pero lo del sábado en la noche fue algo increíble, la U tenía la pelota, pero no remataban, así es muy difícil ganar”, manifestó.

Finalmente, el empresario marcó las tareas que debe cumplir el técnico Mauricio Pellegrino junto al plantel azul de cara al final de temporada. “Ganarle a Colo Colo y tratar de entrar a Copa Libertadores, o al menos mantenerse en zona de clasificación. El torneo no está en un nivel superlativo en que no sea posible conseguir una clasificación”, cerró Valdés.