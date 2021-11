Universidad de Chile tiene tres compromisos vitales en el Campeonato Nacional para tratar de salvar la categoría. El cuadro universitario tiene que enfrentarse la noche de este lunes a O’Higgins en un compromiso que está programado para las 20:00 horas y que se disputará en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Un duelo por el cual los tres puntos son fundamentales para la escuadra azul, considerando que necesitan sumar para tratar de salvar el certamen y no descender. No obstante, sobre este último punto, el periodista Fernando Agustín Tapia mediante la transmisión deportiva de Radio Pauta, aseguró que existe una posibilidad de que la U no descienda.

Todo esto producto de que en la Primera División del fútbol chileno se podría estar viviendo un caso muy similar a lo ocurrido con San Marcos de Arica y la nula inscripción de un jugador en la plantilla, quien disputó 17 partidos y que obligó mediante el Tribunal a descender a la Segunda División Profesional.

“Quiero certificar que esta mañana una persona me escribió con muy buena fuente dentro de la Universidad de Chile y me señaló qué había observado muchísima tranquilidad en la dirigencia de Azul Azul, por la existencia de un equipo que está absolutamente fuera de orden, de norma, lo que podría implicar un castigo tal como lo está enfrentando San Marcos de Arica”.

Pero eso no fue todo, debido a que adicionalmente, explicó que “Lamentablemente se están jugando muchos partidos en el pasillo. Pero... ¿de quién es la culpa? Porque estas cosas se debieron haber fiscalizado a comienzo de campeonato porque claro, lo que va a producirse en los próximos días, se lo firmo, es que están buscando argumentos para que se salve uno de los grandes y otro equipo va a salir beneficiado, pero se va a perder el foco donde se tiene que puntualizar la crítica porque hubo alguien, un estamento, que no hizo el trabajo”.

Sobre la misma línea, el comunicador señalaba que “Nadie fiscalizó por 17 fechas un jugador mal inscrito en San Marcos de Arica. Yo entiendo que es una investigación de dirigentes en específico buscando qué fallas le puedo encontrar al rival directo porque también está en una situación complicada en la tabla”.

Mientras que, para finalizar su información al respecto, contempló lo siguiente. “El trascendido es que es uno de los dirigentes que está complicadísimo con el descenso el que hizo este proceso, esta investigación, en un equipo que también está involucrado. Esto viene de la semana pasada y ya parece tomar cierta consistencia primero por lo que tú me cuentas, que hay una investigación de La Red, y que es coincidente con lo que me contaron esta mañana”.

Ahí no quedó todo, debido que el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia añadió que el elenco perjudicado sobre este tema sería la escuadra de Deportes Melipilla, quienes venían demostrando un alza deportiva importante que los tenía ilusionados para tratar de salvar la categoría.