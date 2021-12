Universidad de Chile está poco a poco tomando forma para desafíar la temporada 2022. El equipo azul presentó durante la pasada semana a su nuevo entrenador como Santiago Escobar. El colombiano fue oficializado para comandar las arcas universitarias y también presentó su primer refuerzo como es Ronnie Fernández.

Fernando Agustín Tapia se refirió a los nuevos posibles nombres que podrían reforzar a los azules, pues Jeisson Vargas es uno de los jugadores que estarían sonando en el Centro Deportivo Azul. Aunque el periodista se basa en las especulaciones y las referencias que el técnico colombiano ha demostrado dirigiendo en otros equipos y si el formado en la UC es apropiado para el proyecto de los laicos.

"¿Cuál es el negocio de los representantes? Comprar barato y vender caro. Jeisson Vargas está libre, por eso sería un buen negocio. Comprar a un jugador que está libre, le das una proyección y lo vendes caro. Ese es el proyecto que estoy viendo, me calza perfectamente. ¿Y quién lo representa? (Fernando Felicevich). Ya, ok. Termino con la especulación respecto del caso Vargas" comenzó diciendo.

Con esto, Tapia cree saber más o menos a lo que van estos nombres en los universitarios y solo tiene una mirada para el momento actual del conjunto universitario. "Tengo bastante claro más o menos por donde podría ir, que no tiene una cuestion futbolística. Después de que el técnico lo acomode y lo haga jugar de alguna manera, porque la U es una vitrina", explicó.

"Mientras no me demuestren lo contrario, seguiré pensando en que la U hoy es simplemente una vitrina. No he visto, observado, leído o escuchado del proyecto deportivo o del trabajo en las divisiones inferiores. Más allá de la evaluación que hizo Roggiero respecto a lo que hace en las fuerzas básicas de la Universidad de Chile", agregó Tapia.

Por último, el comunicador sacó el ejemplo del único nombre que ha llegado a la U para la próxima temporada y es Ronnie Fernández, pero con el que cree una confusión con relación al proyecto de los azules.

"El caso de Ronnie Fernández, es lo mismo. Es un jugador que estaba libre, que tuvo una buena campaña y es parte de la recuperación que tuvo Wanderers sobre la segunda parte del año tiene que ver con su aporte y es una buena opción de adquirir una posibilidad de mercado como decimos nosotros. Por eso es que da señales de confusión, porque no tenemos la base de referencia de lo que quiere para la próxima temporada", cerró.