Fernando Chiki Cordero le presta el ropero completo a Federico Mateos: "No hay que esperar que el Fede sea el salvador de la U"

Uno de los refuerzos que llegaron a Universidad de Chile esta temporada fue el volante argentino Federico Mateos, el que hizo una importante carrera en Ñublense, siendo uno de los jugadores claves del equipo de Jaime García.

El volante tuvo un buen comienzo en el Campeonato Nacional, de hecho marcó un gol en su debut ante Huachipato, luego vino una lesión y en su vuelta volvió a mostrar su calidad, eso sí, no tuvo un buen Superclásico, ganándose algunas críticas.

Fernando Chiki Cordero fue compañero de Mateos y esboza que lo ha visto bien en la U y aclara que "tampoco hay que esperar que el Fede sea el salvador de la U. Ninguno de los jugadores que está va a ser el salvador. Todos tienen que remar para el mismo lado tanto los dirigentes como jugadores".

El hoy jugador de Rangers cree que "la crítica viene a un plantel que no se le está perdonando nada y sabemos lo que es la hinchada de la U, lo que espera, lo que la prensa quiere en verdad. En un equipo tan grande como es la U, para mí a Fede no le ha ido mal. Tampoco vamos a decir que es la estrella del equipo, pero ha tenido una regularidad que hoy en día en el jugador de fútbol es muy difícil tenerla".

El Chiki Cordero fue compañero de Federico Mateos y Nicolás Guerra en Ñublense (Agencia Uno)

El Chiki cuenta que "converso con él, trato de responderle las historias (de Instagram) casi siempre. Siempre estamos comunicándonos. Es de los buenos amigos que tengo en el fútbol

Cordero es de la idea de que "más que esperarlo hay que ver lo que él (Mateos) genera en el equipo. El nunca deja de correr, siempre está presionando, va arriba, va abajo. No esperemos que un jugador salve al equipo, porque el equipo se construyó en base de ser equipo y no caer en individualidades, que sí te pueden salvar un partido, pero no hay ninguno que esté por sobre el equipo".

Para el final reitera la confianza que tiene en Federico Mateos. "A ojos cerrados confío en Fede, porque sé la calidad que tiene. Fue el mejor jugador de la B en su momento. Cuando estuve con ellos fue el capitán, fue premiado como el mejor en su puesto y no estamos hablando de cualquier jugador, sino de un jugador que tiene su trayectoria y que tiene la personalidad para hacerlo", cerró.