El jueves recién pasado, muchos quedaron estupefactos al saber que Fernando Cordero había quedado sin club. Él y Carlos Espinosa, dejaron de pertenecer a Rangers de Talca por razones “estrictamente deportivas”, según el comunicado del cuadro piducano.

La situación era compleja, ya que al menos en la primera división, el libro de pases se iba a cerrar y encontrar club era complejo. Bolavip Chile dialogó con el Chiki y el propio zurdo narró cómo fueron esas horas, de quiénes lo ayudaron y cómo él mismo manifestó el tema a través de sus redes. Finalmente, Trasandino de Los Andes, en la Segunda División, se hizo de sus servicios.

“Sí, contento porque si bien habían muchas personas interviniendo por mi, yo sentado en el comedor de mi casa con mi señora dije ‘algo tengo que hacer yo, ¿Cómo me voy a quedar de brazos cruzados?'”, enfatizó el jugador.

El futbolista, próximo a cumplir 36 años, señaló que desde luego hubo clubes que negaron tal opción, debido a que ya tenían ocupada la plaza de los zurdos. “Había llamado a un par de personas, pero ya habían hecho los cupos en primera división o habían ocupado por el lado izquierdo. Pero tenía que hacerlo yo, no dejarlo en manos de representantes. Era grave haber quedado sin club a horas del cierre del libro de pases”, manifestó el ex Universidad Católica.

Además, a nivel familiar la situación era dura y por tal razón, es que muestra su decepción del cuadro talquino. “Tuve que sacar a mi hija del colegio, estoy en una situación con mi hija mayor y todo esto lo sabían (en Rangers) y vemos que así y todo no les importó“, aseveró.

También agradeció las palabras de Johnny Herrera quien dijo que el jugador perfectamente podría estar para un club como Universidad de Chile, valorando también, su intachable carrera.

Cordero aún no entiende las razones del por qué Rangers tomó esa sensación con él (Rangers)

“Sí, lo leí. De hecho mi señora y mi suegra me mostraron lo que dijo Johnny y no deja de tener razón. Pero más allá de poder ser un lateral para la U, es lo que hablaron de mi, que tengo una carrera buena, nunca metido en problemas y por eso me generó ruído todo lo que pasó. Había jugado toda la primera rueda en Rangers, entonces no veía con buenos ojos que me sacasen así, menos faltando un día que se cerrara el libro”, comentó el Chiki.

Por último, contó hasta cuándo será su vínculo con el cuadro andino que marcha en el noveno puesto en la tabla de posiciones, “hasta que termine el campeonato de la Segunda División Profesional”, cerró Cordero.