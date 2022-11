Los dirigentes de Universidad de Chile trabajan a toda velocidad para concretar rápidamente la mayor cantidad de fichajes de cara al Campeonato Nacional 2023, donde los azules intentarán dar vuelta la página y dejar atrás un año para el olvido.

Todo parece indicar que el Romántico Viajero tendría abrochado su primer refuerzo de cara a la siguiente temporada y se trata de Juan Pablo Gómez, exlateral de Curicó Unido, quien se habría ya realizado los exámenes médicos correspondientes y en los próximos días sería oficializado.

Gómez se vestirá de azul en los próximos días | Foto: Agencia Uno

Fernando Agustín Tapia, panelista del programa radial Pauta de Juego, le levantó el pulgar a la llegada del ex defensor de Unión Española y se cuadró con Azul Azul.

"Hay nombres y futbolistas que independiente del entrenador que llegue han justificado su contratación", indicó el periodista.

"Este es un nombre que está prácticamente en todos los rankings de los diferentes medios, que hizo una muy buena campaña y que está muy bien traído a la U por su campaña, después si resulta o no hay cientos de casos que no han resultado pero por lo que ha sido su campaña me parece que es un buen nombre para la U",

Recordar que Gómez fue una de las figuras del elenco de la Séptima Región y firmará un contrato por dos años con el cuadro laico.