Fouillioux no tiene dudas sobre la derrota de U. de Chile frente a Colo Colo: "Creo que la terminó sacando muy barata"

Universidad de Chile no pudo en su debut de pretemporada ante Colo Colo en Argentina. Los azules cayeron por 2-1 y sembraron algunas dudas sobre si necesita más jugadores o simplemente porque los albos los superaron en todos los lugares de la cancha.

En esa línea, es que Gonzalo Fouillioux se refirió a la caida de los estudiantiles y donde cree que al equipo de Santiago Escobar le faltan más refuerzos para conformar un buen plantel de cara a la temporada 2022.

"En un plantel que todavía está incompleto, porque tienen que llegar más jugadores y este partido lo evidenció, creo que el partido que estaba preparando era adaptándose a los jugadores que tenía. Ronnie Fernandez con Palacios, los dos delanteros de peso que tenía de peso que fichó la U. Tratando de meter al equipo a Aránguiz, a Junior y tiene una ausencia de mediocampistas que es muy evidente y clara", comenzó ezplicando en Todos Somos Técnicos.

Además, el periodista agregó que el entrenador colombiano conformó un equipo que solo compitió la casi primera media hora del encuentro y que tras que aquello se vio muy superado, con una segunda parte que se vio a un elenco azul sin competir.

"En ese sentido, trató de armar un equipo que me parece que compitió los primeros 20 o 25 minutos. En un primer tiempo donde creo que fue mejor Colo Colo, pero equilibrado, no vimos un gran partido y en el segundo tiempo la U simplemente no compitió",

Finalmente, aseguró que realizar un cambio completo de jugadores para enfrentar los dos tiempos fue una apuesta arriesgada y que el marcador fue un tanto "mentiroso", pues percibe que los laicos la terminaron sacando barata y que pudo recibir más goles.

Haber hecho una mixtura a la hora de elegir un equipo para el primer tiempo y otro para el segundo, porque fue riesgoso, creo que la U la terminó sacando muy barata. Hasta increíble en un contexto muy negativo, donde podrían haber terminado quemándose todos los juveniles. Entra Campos y ataja bastante bien, Osorio hace un gol en un contexto colectivo muy malo en el segundo tiempo, en un partido que pudo terminar en goleada", cerró Fouillioux.