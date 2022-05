Universidad de Chile cayó derrotada 1-2 ante Everton en lo que significó el segundo partido de Sebastián Miranda en la banca universitaria en un encuentro que dejó muchas dudas y donde volvieron algunos fantasmas al mundo azul.

El estratega interino busca sumar la mayor cantidad de puntos para cuando llegue su sucesor, el que debería estar sellado esta semana, algo que le preocupa a Franz Arancibia, el que en conversación con Bolavip pide que el nuevo DT llegue lo antes posible.

"La U pudo haber cambiado un poco, falta mucho, con todo respeto que se merece Sebastián (Miranda), falta un técnico de peso", afirma.

El Otto no quedó conforme con lo que hicieron los azules en el Sausalito de Viña del Mar y comparó lo realizado por el cuadro laico con lo que hizo Colo Colo ante Coquimbo Unido, apuntando que en la U falta hambre.

Franz Arancibia asegura que la U no tuvo hambre ante Everton (Archivo)

"La U no jugó a nada contra Everton, no hay una claridad, sólo lucha, no hay complemento de juego, no hay cobertura, sólo te reconoczco un cambio pequeño, pero la U es la U, la U necesita un cambio grande, la U tiene que jugar como Colo Colo que ante Coquimbo jugó extraordinario, jugó con hambre, la U se ve que no tiene hambre, corren, pero sin tranquilidad", aseguró.

ver también Sebastián Esnaola critica la lentitud de la U para traer un nuevo entrenador

Para el final se anima a dar sus candidatos para la banca de Universidad de Chile y deja en claro que no conoce para nada al candidato número uno para llegar al CDA.

"No conozco a Diego López, no sé quién es, yo prefiero al Vitamina Sánchez, me encanta y si no, Ronald Fuentes, ese también me gusta para la U", cerró.