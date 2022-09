Pese al triunfo conseguido la semana pasada frente a Palestino por dos goles a uno y que les permite respirar un tanto en la frenética lucha por zafar del descenso, Universidad de Chile está lejos de estar tranquilos.

Y si bien el elenco que dirige Sebastián Miranda se pudo quedar con los puntos en la ocasión, la felicidad no fue plena en el ambiente universitario, pero no por el desempeño de sus jugadores, ni mucho menos por el cometido del cuerpo técnico, si no más bien por el actuar de otros protagonistas.

Esos fueron los árbitros, puntualmente quienes estuvieron en el VOR en específico Nicolás Gamboa, a cargo del Video Asistencia Referil, quienes tuvieron una agitada jornada con algunas determinaciones que no dejaron tranquilos a las huestes estudiantiles.

El minuto de la polémica fue el 11 del primer lapso, cuando el gol de Darío Osorio fue anulado por posición de adelanto de Cristián Palacios, algo que para la dirigencia laica estuvo mal decretado el off side del Chorri y que los privó de abrir la cuenta en ese instante.

El lamento no quedó ahí y Azul Azul realizó un reclamo formal a la comisión de árbitros y sobre todo contra Nicolás Gamboa quien era el encargado del VAR en La Cisterna, por lo que según ellos manifiestan sentirse perjudicados del procedimiento del referee a través del detalle del video.

El motivo del reclamo de Azul Azul hacia Nicolás Gamboa (Captura TNT Sports)

La sorpresa y molestia se hizo grande cuando en el CDA se enteraron que el propio Nicolás Gamboa, a quien apuntó el enojo de día antes, fue el desginado para dirigir el clásico ante Universidad Católica de este domingo por Copa Chile en Santa Laura. Algo que en la U, sienten que no corresponde debido a lo que sucedió en el Municipal de La Cisterna con el ciriticado juez.

Las polémicas con el más joven de los Gamboa no son nuevas en la U y a priori se recuerda el penal que sancionó el año pasado a Ñublense en el último minuto a Osvaldo González, pero con un claro off side de un jugador chillanejo y que pasó desapercibido.