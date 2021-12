Gonzalo Espinoza y su salida de Universidad de Chile: "Me molestó la forma, pero no me duele porque entregué todo"

Universidad de Chile tuvo en 2021 una de las peores temporadas en la historia del club, en donde estuvieron a escasos minutos de caer, por segunda vez en su vida, a la segunda categoría del fútbol chileno. El equipo jamás se encontró en la cancha y tras caer en el Superclásico ante Colo Colo, se derrumbó.

Uno de los jugadores que siempre trató de dar la cara en el cuadro azul, avalado por los años en el club, fue Gonzalo Espinoza. Pese a que trató siempre de ir para adelante, no fue suficiente para alargar su estadía en Universidad de Chile y fue comunicado que no estaba en los planes de Roggiero para el 2022.

En conversación con ESPN, Espinoza relató lo que fue su salida de los laicos y cómo se sintió, asegurando que pese a las adversidades él siempre dio todo y terminaba jugando sin importar a quien trajeran.

“Si bien el último año se sufrió bastante, por más que trajeron refuerzos y me sacaron, terminaba jugando siempre. Creo que siempre me entregué al máximo y por eso terminaba jugando”, aseguró de entrada el ahora ex jugador de la U.

En esa misma línea, Espinoza aseguró que le gusta entregar un plus al camarín: “Soy un jugador que entrena fútbol y también me gusta reírme, la chacota en el camarín. Si no tienes eso en el camarín, no hay alegría”, expresó.

En el cierre, Espinoza le lanzó un dardo a la dirigencia de la U y aseguró estar un poco molesto por cómo se dieron las cosas: “Trato de entregarme al máximo, siempre jugué, por eso me molestó la forma (de su salida) pero no me duele porque entregué todo, entonces me voy tranquilo. Sí molesta la manera, con muchos no fue la manera de despedirnos”, sentenció.