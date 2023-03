Esta tarde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico por el Campeonato Nacional, donde los albos se juegan los 22 años de invictos que tienen en el estadio Monumental.

En ese sentido, Gonzalo Fierro conversó con Redgol, en donde asegura que, como no pasa hace mucho tiempo, chocarán fuerzas parejas en Macul.

"Hace bastante tiempo que los equipos no llegaban en momentos similares en cuanto a puntos y lo que vienen haciendo. En años anteriores han sido distintos, siempre llegaba uno encima que otro, uno arriba y otro en la parte baja. Ahora, es bien parejo", comentó el comentarista deportivo de TNT Sports.

En la U tienen confianza en la participación de Zaldivia.

Un punto que todos estarán pendientes, tiene que ver con el regreso de Matías Zaldivia al Monumental, luego de pasar de Colo Colo a Universidad de Chile, donde Fierro apunta a lo que puede pasar con el defensor nacionalizado chileno.

"La experiencia de Zaldivia en el fútbol chileno, con todo el tiempo que estuvo en Colo Colo y lo que está haciendo en la U, lo hace un gran jugador y central. Creo que está traspasando su experiencia al equipo y va a ser fundamental, pero, a ver...", comenzó diciendo.

"Está claro que jugar en el Monumental no es lo mismo que jugar en otros estadios y que jugar un Superclásico con la camiseta de Colo Colo no es lo mismo que hacerlo con la de la U. Son 22 años en que Colo Colo no pierde con la U en casa, son 10 años en que la U no le gana, eso es factor", detalló Fierro.

Otro aspecto que cree relevante, en el lado de los albos, es la posible ausencia de Maximiliano Falcón, donde apunta que "uno quiere que estén los mejores y quienes tienen experiencia en estos partidos, pero el técnico tiene la última palabra y él decide quién juega".