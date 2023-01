Universidad de Chile no pudo quedarse con la victoria ante Rosario Central y se tuvo que conformar con una igualdad con gusto a poco. Los pupilos de Mauricio Pellegrino pudieron ponerse primero en ventaja, pero Rosario Central aprovechó las desatenciones azules para decretar el 1 a 1 definitivo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Gonzalo Fouillioux, comentarista de la transmisión oficial del encuentro en TNT Sports, se tomó un minuto para conversar y analizar con Bolavip Chile el encuentro ante el cuadro "canalla".

"Mejoró mucho. El partido ante Coquimbo fue muy pálido y muy por debajo de lo que se esperaba y creo que ahora jugó medio muy buen partido. Creo que le hizo mal el gol porque se lo encontró muy rápido en el segundo tiempo y dejó de manejar la pelota y Rosario Central creció", indicó el comunicador.

Palacios puso el 1 a 0 parcial ante los rosarinos | Foto: Agencia Uno

"¿Cosas que me gustaron de la U? Los centrales, creo que es una buena dupla, no solo por los duelos y la faceta defensiva sino también para atacar. Creo que encontró una buena sociedad de Gómez con Huerta y el canterano es muy interesante: es valiente, va para adelante y en el fútbol actual hay muy pocos jugadores que encaran y él no para de encarar. Mejoró Ojeda y Mateos, pero me dejó duda la banda izquierda y creo que ahí va a necesitar un jugador más", añadió.

"Yo creo que la U tiene que traer más refuerzos porque la U está tan necesitada de ganar, los hinchas tienen una carga anímica muy adversa, y es una realidad que los Osorio, Assadi y Morales no van a empezar el torneo y van a empezar en la quinta fecha y ya esto es mucho. Yo creo que una o dos piezas más le faltan", sentenció el hijo de Alberto Fouillioux, ex futbolista.

Ahora, la escuadra de Pellegrino deberá dar vuelta la página y se enfocará en el siguiente amistoso de pretemporada, cuando el sábado 14 de enero se enfrente a Talleres de Córdoba en el Estadio Santa Laura.