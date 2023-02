Universidad de Chile sumó su segunda derrota en el Campeonato Nacional tras caer por 2 a 0 ante Palestino, encuentro válido por la tercera fecha, donde los azules se mostraron imprecisos a la hora de atacar y pagaron caros los errores defensivos.

Gonzalo Quiroz, periodista de ESPN Chile, se tomó un momento tras el encuentro de los azules y los árabes para hablar con Bolavip Chile sobre el deslucido partido de los dirigidos por el ex Vélez Sarfield de Argentina.

"Creo que Pellegrino se amarra a un esquema infructuoso que ya no da para este equipo, no tiene los interpretes. El 4-3-3 lo complicó desde un inicio, con un Leandro Fernández incómodo, con Renato Huerta que no le llegaron balones y después con el ingreso de Darío Osorio y LucasAssadi se terminan perdiendo porque se terminan esquinando. La U no puede seguir amarrado a un 4-3-3 y Pellegrino debe ser más flexible", comentó el reconocido notero de Sportcenter.

Pellegrino sigue sumando críticas en su estadía en la U | Foto: Agencia Uno

Además, todos sus dardos fueron hacia Luis Felipe Gallegos, volante de la U. "Él sabe que su rendimiento no es bueno desde que llegó, él venía con cartel importante desde el extranjero y en la U no ha dado dar con la nota que se esperaba", remarcó.

Por último, el comunicador no ve con buenos el proceso del estratega trasandino. "Si Pellegrino no cambia y si no se flexibiliza se le puede complicar, pero está en él y en donde utilice a jugadores importantes como Osorio y Assadi", concluyó el profesional de las comunicaciones.

Ahora, la escuadra de Pellegrino deberá dar vuelta la página y se enfocará en el siguiente partido del torneo nacional, cuando el Romántico Viajero reciba el sábado 14 de enero a Magallanes en el Estadio La Portada de La Serena.