Luego de dos décadas de carrera, José Pepe Rojas anunció a través de las redes sociales su retiro del fútbol profesional. El ex capitán azul logró la Copa Sudamericana y varios títulos en Universidad de Chile.

José Pepe Rojas fue uno de los capitanes que más copas levanto en la Universidad de Chile. El ex zaguero no encontró ningún club en 2023 en la Primera División y el ex capitán del Romántico Viajero realizó el anuncio que nadie esperaba: el retiro de la actividad profesional, luego de 20 años de carrera llena de éxitos con el cuadro laico en el fútbol chileno.

Rojas es uno de los últimos grandes capitanes y referentes de la Universidad de Chile. Su historia en el cuadro azul dejó el título internacional de la Copa Sudamericana en 2011, tras una histórica campaña con Jorge Sampaoli.

Además, en el cuadro azul, Rojas logró 6 títulos nacionales, 2 Copa Chile y 1 Supercopa. Igualmente, fue capitán de la U durante ocho temporadas y conquistó también el título de mejor jugador del fútbol chileno en 2012.

A través de su Instagram, Pepe -con una foto de la Sudamericana- dio cuenta de su adiós de la actividad, tras defender a la U, Independiente en Argentina, Huachipato, San Luis, Curicó Unido y el Lorca en España. "Hoy cierro una etapa importante en mi vida. Todo comenzó con el sueño y la ilusión de ser jugador de fútbol profesional; hoy con 20 años de carrera solo puedo decir que lo transitado es motivo de orgullo", esbozó.

Pepe Rojas y su amor por la Universidad de Chile (Agencia Uno)

"Gracias por la calidad humana de todos los equipos que me abrieron sus puertas para desarrollarme como deportista, a cada compañero con quien comparti en un camarín, técnicos y dirigentes. Gracias a los hinchas que me recibieron siempre con mucho respeto en cada cancha del equipo al cual defendí", agregó Rojas en su despedida.

Además, el ex capitán de la U añadió que "gracias familia, mención especial a mi señora Patty por haberme bancado en cada decisión tomada y por haber postergado sus sueños por seguir los míos, a mis hijos Bautista y Borja que fueron la motivación en esta última etapa de mi carrera, gracias a mi Madre por los consejos oportunos, gracias familia y gracias amigos. SIMPLEMENTE ¡¡¡GRACIAS FÚTBOL !!!".

De igual manera, Rojas fue mundialista con la Selección Chilena en Brasil 2014 y fue uno de los que integró también la Generación Dorada, ya que alzó la Copa América 2015 jugada en el país. Rojas, sin duda, dejó un legado importante como capitán de la Universidad de Chile.