Luego de la reestructuración del directorio de Azul Azul con la llegada de Cecilia Pérez, hubo muchas opiniones disidentes y uno que sacó la voz fue el ex delantero de Universidad de Chile Héctor Hoffens, quien en conversación con Bolavip pidió la llegada de ni más, ni menos que de Arturo Salah.

Las cosas no están nada tranquilas en Universidad de Chile, primero, porque el proyecto deportivo de Santiago Escobar se hunde como el Titanic, y segundo, por la nueva conformación del directorio de Azul Azul, donde la familia Schapira dejó de estar en la mesa y salió de la misma Cristián Aubert para la llegada de la ex ministra Cecilia Pérez.

Todo esto ha generado molestia en los hinchas azules que llenaron de mensajes las redes sociales levantando la voz por el momento de la U, y en ese sentido conversamos con Héctor Hoffens, el que tiene la fórmula para ordenar la casa.

"La U necesita un Arturo Salah, un hombre fuerte, que ordene todo, que ordene la casa y si nos vamos al descenso nos vamos ordenados, con cabros de casa y basta de contratar huevas, porque hemos contratado puras huevas", aseguró.

El Chico además se refirió a la llegada de Pérez, sosteniendo que "la verdad es que ella se identifica con la U, pero no sé por qué la llevaron, cuál es la medida, cuál es la razón, cuál es la medida, no sé que va a poder mejorar ella, me cae bien porque es fanática de la U, pero hay otras cosas que se necesitan como conocimiento de fútbol, con conocimiento de contratar jugadores.

Agregando que "los que hay hoy día en la U, no vieron una, este gerente deportivo ecuatoriano no cacha una, ahí está el error".

Para el final, el ex atacante también le pega a la administración de Carlos Heller por vender la propiedad que administra el club a un grupo de desconocidos.

"La responsabilidad mayor la tienen los anteriores dueños porque le vendieron a quien no sabe nada, hay responsabilidades claras, no está identificado, muchos hablan de que es un representante", cerró.