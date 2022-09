Universidad de Chile se complicada cada vez más con la opción de descenso y los nervios ya se empoderaron de los hinchas de la U. Uno de ellos, el comentarista Tito Awad no dudó en reconocer que ya tiene miedo y no solo de pensar en la posibilidad, si no en la forma en que juega el equipo, poco se puede esperar.

Universidad de Chile tiene 23 puntos en la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional y espera que ni Deportes Antofagasta ni Deportes La Serena sumen de a tres en esta fecha.

Y es por eso, que Azul Azul tomó decisiones de cara al final y una de ellas es la partida del estratega, Diego López. Uno que siempre fue crítico de la gestión del uruguayo es el comentarista, Héctor Tito Awad, quien en diálogo con Bolavip comentó sobre la determinación de la concesionaria de sacar al entrenador del banco de los laicos.



"En la determinación de sacarlo, no daba para más. No había creencia de ningún tipo, probaba fórmulas diferentes pero no le funcionaban porque no tiene un mensaje claro. Chao, López. Estoy de acuerdo con la decisión de la directiva", fue el primer concepto del ex comentarista del fútbol argenrtino.

Sobre si le gusta la decisión de poner en el puesto a Sebastián Miranda, Awad fue enfático y no confía en demasía en el nuevo interino. "Yo no se si Miranda podrá salvar a la U, porque estaba con López, era el ayudante. Entonces no se qué cosa diferente podrá hacer si estaba de acuerdo con el uruguayo o no tenía ingerencia estando López o ahora podrá tomar sus propias decisiones".

Sobre sus gustos y a quién prefería en el banco estudiantil, el longevo comunicador comentó que "me gustaba Dalcio Giovagnoli, a lo mejor no quiso, arriesgar a tomar el fierro caliente, lo mismo que Vitamina Sánchez. Quizás no quiso, no tenemos ese dato, pero a mi me gustaba Dalcio o César Vaccia".

Awad pedía a César Vaccia como reemplazante de Diego López (Archivo)

¿Y por qué Vaccia? La respuesta de Tito fue clara y justificó su respuesta "porque necesito a alguien de la U y además fue bicampeón. Para los que dicen que está retirado, trabaja en la Conmebol ¿De qué retirado me hablan? Además a nadie se le olvida trabajar y ponerse a tono con los conceptos modernos".

ver también ‘Pelotazo’ le hace un feroz queque a Miranda y aplaude su coraje por dirigir a la U

Finalmente a la interrogante si se salvan o no, Tito Awad mostró todos sus temores. "Como estamos jugando, no. Si no le pudimos ganar al colista, ¿Por qué podríamos ganarles a Palestino, Everton, etc? Todos los domingos decimos 'vamos a ganar' y nunca ganamos. Estoy asustado, hace un mes no lo estaba, pero ahora estoy asustadísimo", cerró el comentarista.