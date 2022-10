Universidad de Chile logró un amargo empate ante Everton de Viña del Mar en un trascendental encuentro y con este resultado los azules no pudieron abrochar su permanencia en la Primera División, por lo que deberán esperar hasta el próximo domingo cuando enfrenten a Huachipato.

El partido ante los Ruleteros no estuvo exento y los jugadores y cuerpo técnico alegaron un penal no sancionado de Fernando de Paul a Junior Fernandes, algo que Piero Maza hizo caso omiso luego de haber revisado el VAR.

Este lunes, Héctor "Tito" Awad, panelista de La Magia Azul, realizó un análisis de lo que aconteció en el estadio Santa Laura-SEK.

"Nos dieron un toque, nos dieron sencillamente un toque. Es cierto que pudimos haber ganado el partido con la jugada tremendamente conflictiva, en la cual entra mucho el criterio y la apreciación futbolística de quien llega primero a la pelota o si no es un choque casual, ahí se habría muerto el partido y hubiesemos estado más salvados del descenso", comenzó diciendo el también contertulio azul del Show de Goles de TNT Sports.

El VAR y Maza fueron protagonistas en la igualdad de la U ante Everton | Foto: Agencia Uno

Agregando que "todo lo que hablé de que la U con Miranda era un equipo protagonista, es un equipo que va a arriba, que busca o hace presión alta como lo hizo ante la UC, ahora entró con pañales".

"En el mediocampo Poblete no existió, Andía volvió a ser el primo de Andía y palabras apartes para el chico Castro, que no se le va a olvidar nunca más este partido porque hicieron lo que quisieron con él. Junior Fernandes me decepcionó y se perdió un gol solo, Palacios no existió y Ojeda quedó muy solo", cerró.