Héctor Tito Awad le pide a Mauricio Pellegrino que se la juegue por Lucas Assadi: "Hasta el momento Darío Osorio no ha demostrado que puede estar"

Audax Italiano recibirá este domingo 16 de abril en el Estadio Bicentenario de La Florida a Universidad de Chile, partido válido por la fecha 10 del Campeonato Nacional y el cual promete varias emociones en la cancha sintética.

Pero lo cierto es que mucho se ha hablado en los últimos días acerca de la posible titularidad de Darío Osorio y Lucas Assadi, dos de las grandes joyas de la cantera del Romántico Viajero, para enfrentar a los dirigidos por el argentino Manuel Fernández.

Osorio y Assadi luchan por quedarse con un puesto de titular en el esquema de Pellegrino | Foto: Photosport

Uno que alzó la voz fue Héctor Tito Awad, reconocido hinchas de la U, quien en conversación con Bolavip Chile se refirió al rendimiento que han mostrado los juveniles del cuadro universitario en esta temporada.

"Yo ya estoy medio aburrido si es que Lucas Assadi o Darío Osorio, si es que los juveniles en sí tienen que estar o no pueden estar. Ellos tienen que demostrar que pueden estar, hasta el momento Osorio no ha demostrado que puede estar, no tiene ninguna razón por sus actuaciones para tener la titularidad del equipo", señaló el panelista de La Magia Azul.

En la misma línea, agregó que "yo creo que en el último partido cómo se jugó es como debiera estar. Mantenerse el equipo con el ingreso de Emmanuel Ojeda y Lucas Assadi de titular inamovible".

Por último, se tomó un momento para mandarle un recado a Mauricio Pellegrino. "Yo le pido que al igual como le dio a Osorio cinco o seis partidos, le de la oportunidad a Assadi de agarrar la confianza en el puesto de enlace. Yo creo que el chico Cordero va a terminar siendo titular en la U", cerró.