Se siguen escribiendo historias en torno a la decisión de reanudar el Clásico Universitario y que se deban disputar los 85 minutos restantes, pese a la agresión que sufrió Martín Parra de parte de la hinchada de Católica y que llevó al juez Felipe González tener que suspender el partido que tenía en ganancia a los cruzados por uno a cero.

Determinación que ha generado mucha polémica, en específico por cómo se dio la votación en el directorio de la Federación el pasado jueves, sobre todo por la acusación que señaló el presidente de la ANFA, Justo Álvarez, quien señaló que por un momento a todos los dirigentes del fútbol amateur les pidieron retirarse de la sala.

La reacción no se ha hecho esperar del mundo del fútbol y en conversación con Bolavip, Héctor Tito Awad tuvo palabras para este hecho. "Son reglamentos diferentes y la ANFA tiene eso de eliminar clubes por violencia de hinchas o en la propia cancha y en la Federación está la ANFA que tiene buena cantidad de participantes y todo muy oscuro como siempre en el fútbol chileno" sostuvo el comnetarista de La Magia Azul.

"Que hayan sacado a los dirigentes de la ANFA de la reunión, se encerraron los de la ANFP con el presidente que es el mismo de los dos lados. La verdad es que aquí hay que reglamentar el fútbol profesional, más allá si es justo o no que se juegue, no" siguió argumentando Awad.

Pero, ¿Qué debiesen hacer los mismos directivos para emnendar esta situación? Se´gun Awad, ya es hora de pensar en el deporte y no en intereses propios. "Aquí los dirigentes deben tomar lal toro por los cachos y olvidarse de egoísmos porque el consejo cancerígeno del fútbol chileno no vota por el beneficio del fútbol, si no que votan y se reùnen por asuntos personales que les conviene más o menos dependiendo de la situación y no por el beneficio de la actividad".

"Ya es hora de terminar con egoísmos", recomienda Awad a la dirigencia del fútbol chileno (Archivo)

"La delincuencia está a nivel nacional y el fútbol en lo particular tiene que tomar medidas también, para evitar que 50 o 100 malandrines en cada partido dejen el fútbol a la mayoría que son los buenos. Como una película de Western, los malos le están ganando a los buenos", Manifestó el contertulio del Show de Goles y su poco optimismo en relación a este tema.

Finalmente, tuvo palabras para aquellos que desconfían de la real situación de Martín Parra y que no han dudado en decir que el entretubos está magnificando, el comunicador no se cayó. "Todas esas personas que opinan de esa manera es porque alguna vez ellos lo hicieron, si no no me cabe en la cabeza que piensen eso de un compañero de profesión. Quien piensa de esa manera es por dos razones: o tiene la mente sucia o ha participado en cosas si no él mismo quien declaró o algún compañero. El fútbol chileno está lleno de simuladores, pero una situación como esa no, a menos que tenga la mente sucia como declararon esos ex porteros", cerró.