Luego del último entrenamiento de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul este sábado y en el cual quedó ratificado el equipo para medirse frente a Colo Colo en el Superclásico 193 de este domingo, las reacciones ya comenzaron dentro del mundo azul.

Y es que el técnico Mauricio Pellegrino disipó dos dudas que existían, las cuales estaban enmarcadas en si Emmanuel Ojeda se iba a recuperar o no y la otra, sobre el acompañante de Leandro Fernández en ofensiva.

El estratega azul ya decidió y pese al golpe en su rodilla, el ex Rosario Central mantendrá su puesto en el medioterreno, mientras que conservará al binomio de ataque compuesto por Nicolás Guerra y el propio Fernández, relegando a Cristian Chorri Palacios a la banca, pese a la recuperación del goleador uruguayo.

Bolavip dialogó con Héctor Tito Awad, quien no quedó para nada contento con la determinación que Ojeda vaya desde el arranque. "Lo comenté dentro de la semana y dije que un clásico merece que los jugadores tienen que estar en un 101%. Puede significar que aguante los noventa o cien minutos, como puede que recrudezca a pesar de la infiltración, un dolor que obligue a realizar un cambio", argumentó el mítico comentarista de La Magia Azul .

ver también Estadio Seguro rectifica aforo del Superclásico del domingo

Awad, ratificó su postura y tenía claro, el que para él, debió ser su reemplazante. "No me gusta, yo hubiese puesto a Nery Domínguez a pesar que no tiene tanto fútbol, pero está diez puntos en el aspecto físico. No me gusta que juegue Ojeda, me preocupa", reconoció el comunicador.

Pese a la incertidumbre, Emmanuel Ojeda será de la partida (Agencia Uno)

Finalmente, se refirió a la dupla de ataque y que va de la mano en que seguirá siendo Guerra con Fernández. Awad dijo entender las razones del entrenador para decidir esa situación. "Mantener a Guerra significa favorecer a Fernández. Más allá de lo que si le puede serviri mejor o peor que Palacios, sí le hace mejor a Fernández para no romper esa dupla. Comparto lo de Guerra, aunque a mi me gustaba Palacios", sentenció el periodista.