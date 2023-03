Hermano de Pellegrino: "Veo mejor a la U, pero se necesita tiempo y el fútbol no te da eso"

El técnico Mauricio Pellegrino vivirá su primer Superclásico al mando de Universidad de Chile, cuando esta tarde visite a Colo Colo en el estadio Monumental, donde intentará dejar en el pasado la mala racha azul que viene desde 2001.

Con la presión encima, la familia del entrenador argentino le manda toda la fuerza a la distancia, en donde aseguran que está muy contento al mando de la U.

"Esto recién comienza. Él sabía que era un desafío importante porque el equipo no venía bien en los últimos años, pero es un grande y hay que ganar siempre", comenta Maximiliano Pellegrino, hermano del técnico, en conversación con Las Últimas Noticias.

Maximiliano Pellegrino junto a su hermano Mauricio. Foto: LUN.

El también ex jugador de fútbol asegura que "el torneo chileno no está fácil, los equipos están muy parejos. Veo mejor a la U, pero se necesita tiempo y el fútbol no te da eso. Es un poco el reflejo de la vorágine del mundo actual".

Por lo mismo, confirma que Mauricio está muy contento en los pocos meses que lleva viviendo en Chile, donde por primera vez está alejado de su familia, aunque no con tanta distancia de Buenos Aires.

"Está contento, feliz, y le gusta el desafío. Se vino solo, esa es una de las razones por las que aceptó este trabajo: Buenos Aires está cerquita de Santiago y así puede visitar a su familia. Mauricio tiene cuatro hijos: Mauro, Mateo, Lorenzo y Malena. Su esposa Andrea también se quedó allá. Tiene su vida, no es fácil movilizarse. La nena tiene 10 años, los otros chicos son más grandes, van a la universidad y Mateo (21) está jugando de delantero en Estudiantes de La Pata", detalló.