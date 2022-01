El portero azul Hernán Galíndez explicó que no fue a dividir el balón además de que dio a conocer información respecto a la salida de su cancha.

Hernán Galíndez explica la polémica del penal en el Superclásico: “No divido la pelota, me queda en la mano”

Universidad de Chile no pudo sacar un buen resultado durante este encuentro en el primer Superclásico que se disputó fuera del país. El elenco universitario cayó por dos a uno en el recinto deportivo de La Plata, el cual no estuvo ajeno a las polémicas donde se sancionó un penal a favor de Colo Colo y que proviene de una falta de Hernán Galíndez dentro del área.

El portero ecuatoriano fue sustituido en el complemento y al momento de llegar a la banca de suplentes para ver el segundo tiempo, explicó la falta que se le sancionó en su contra dando a conocer que quedó sorprendido porque el balón quedó en su poder y el delantero albo cayó por la inercia de la jugada.

“Salgo después del enganche, después me quiere volver a enganchar y yo no divido la pelota, eso es lo que digo, queda en mi mano derecha automáticamente. Chocamos y ahí generalmente la pelota queda dividida, pero ahora quedó en mi mano. Eso es lo que le digo al árbitro, se la saco del pie. Se la saco del pie”.

Pero eso no fue todo, debido a que también agregó que “Claro que va a caer por la inercia, no sé cómo me lastimé la rodilla, pero vi la imagen y la pelota queda en mi mano”, para sentenciar la idea del momento polémico en el compromiso.

Instancia por la cual además el guardameta explicó porque salió de la cancha. “Tengo un tajo, pero es lo de menos, me da tristeza porque no fue penal”, fueron las palabras que entregó el futbolista ecuatoriano mientras se seguía disputando el partido.

Universidad de Chile volverá en la madrugada de este sábado a nuestro país para comenzar a preparar lo que será su próximo partido en el Torneo de Verano, donde la siguiente semana se tendrá que medir ante Boca Juniors.