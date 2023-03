Faltan pocas horas para que la pelota comience a rodar en el estadio Monumental con Colo Colo y Universidad de Chile disputando una nueva versión del Superclásico.

La U tiene once confirmado y donde Mauricio Pellegrino decidió arriesgar con Emmanuel Ojeda pese a que sufrió un esguince de rodilla en la semana previa y con Nicolás Guerra en desmedro de Cristián Palacios, el que está completamente recuperado.

Bolavip conversa con Juan Carlos Villalta el que de entrada pregunta "¿Y por qué no Assadi? Respeto las condiciones del técnico, sobre todo porque es un equipo en formación y que no está estabilizado y mover piezas al enfrentar a un Colo Colo que tiene el peso de la historia y de la tradición sobre la U, que es de verdad aplastante".

Caco Villalta hubiera preferido un once con Assadi y Palacios (Archivo)

Para el Caco, "hay que jugar un poco al ajedrez, mover piezas, no ser tan espontáneo y no ser tan esquematizado. A mi me gustaría ver más brillo, me gusta Assadi, Osorio, Palacios, que introducen un grado de diferencia y de sorpresa en las jugadas, esta U es más colectiva".

Villalta no esconde su preferencia por el Chorri. "A mi me gustaría Palacios de titular, me gusta, por lo intuitivo, por lo sorpresivo, por los quiebres, a mi me gusta la sorpresa en los jugadores", cerró.