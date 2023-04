Leandro Fernández ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. El jugador de Universidad de Chile protagonizó un accidente automovilístico en estado de ebriedad e intentó darse a la fuga en Argentina, lo que rápidamente generó una ola de críticas por parte de algunos hinchas azules.

Fue este lunes que el propio jugador rompió el silencio y a través de las diversas redes sociales del Romántico Viajero salió a pedir disculpas públicas. "Esta situación que me sucedió daña la imagen del club, es una imagen que no queremos dar y asumo toda mi responsabilidad. Quería pedirle disculpas a toda la gente y todos los hinchas de la U”, indicó el ex Independiente de Avellaneda.

Todavía se desconoce la sanción que podría llegar a tener Fernández en la U | Foto: Photosport

En la previa al compromiso entre Chimbarongo FC y el elenco universitario por la Copa Chile, duelo donde Fernández podría no estar presente, Raúl Toro habló en exclusiva con Bolavip Chile y fue consultado sobre la situación que vivió el delantero trasandino.

"Yo creo que hay que empezar por tiempos antiguos. Todos hemos cometido errores en la vida, algunos más grande y otros menos, yo creo que ese castigo social es el peor que hay como cuando uno va por la calle y toda la gente te mira y te juzgan", sostuvo el ex DT de Audax Italiano.

Agregando que "este cabro puede jugar el domingo y hace dos goles y nadie se va a acordar de lo que pasó, pero las miradas de la gente en la calles sigue. Todo hemos cometido errores, pero yo creo que ya lo han juzgado demasiado, pero si la vuelve a repetir tiene que haber un castigo. Además, estaba en los días libres que le dio la U".

"Él se va a tener que cuidar porque ya tuvo una y la segunda no se la van a perdonar. Yo no sé cómo serán en Argentina, pero espero que pase luego esto por el bien del fútbol. Uno no puede mear en la sopa que toma todos los días, uno tiene que velar por el fútbol para que cada sea más limpio y que cada no pueda decirle nada a un futbolista. Se puede vivir sin cometer este tipo de errores, a mí lo que más me duele es por su familia y por el jugador de fútbol", sentenció el experimentado estratega nacional.